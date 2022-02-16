Нові військові навчання НАТО у Словаччині: хто візьме участь

Навчання проводяться раз на два роки і охоплюють сім країн

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Перша частина запланованого контингенту з військовослужбовців США та сотень транспортних засобів, направляючись до Словаччини для участі у військових навчаннях НАТО Saber Strike 2022, увійшла на територію Чехії.

Про це повідомляє Reuters.

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Навчання у Словаччині

Зазначається, що навчання, якы були давно заплановані, проводяться раз на два роки та охоплюють сім країн, включаючи Прибалтику, Польщу, Чехію та Німеччину.

У навчаннях візьмуть участь близько 2000 військовослужбовців США з приблизно 600 одиницями техніки, а також майже 1300 словацьких солдатів у перші два тижні березня. Після завершення навчань війська мають повернутися на свої бази.

Водночас у Словаччині немає іноземних військ НАТО, але міністр закордонних справ країни Ярослав Надь заявив у вівторок, що Словаччина почала розглядати можливість розміщення підрозділу НАТО в межах зусиль щодо зміцнення східного флангу НАТО "в умовах кризи в Україні".

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Фото – REUTERS/Jiri Skacel.

Загроза вторгнення РФ

Розвідка НАТО поки що не підтверджує факту відведення російських військ від кордонів України, про що заявив офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков уранці 15 лютого.

Американська агенція Bloomberg повідомила з посиланням на свої джерела, що вторгнення може розпочатися вже 16 лютого

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Три перші президенти України закликали країни-підписанти Меморандуму про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (Будапештський меморандум) негайно надати Києву ці гарантії.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден визнав, що вторгнення російських військ в Україну можливе, та запевнив, що "світ об'єднається навколо України".

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