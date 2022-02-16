США не будуть тиснути на Україну щодо вступу в НАТО — Псакі

У Білому домі наголосили, що у кожної країни є право на суверенітет і територіальну цілісність

Джен Псакі виступила із заявою під час брифінгу в Білому домі/Фото: REUTERS/Kevin Lamarque, колаж: "Сьогодні"

У Сполучених Штатах Америки заявили, що не чинитимуть тиск на Україну та інші країни щодо вступу доНАТО.

Про це під час конференції сказала прессекретарка Білого дому Джен Псакі.

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"Наша позиція полягає в тому, що ми не збираємося чинити тиск на Україну або будь-яку іншу країну з тим, щоб вони приєднувалися або не приєднувалися до будь-якого альянсу. У кожної країни є право на суверенітет і територіальну цілісність, це їх вибір. Це питання з боку США не піднімалося", — заявила Псакі.

Шольц каже інше

Під час свого візиту до Москви та зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним новий канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що, загалом, ніхто не чекає в НАТО нових членів, зокрема Україну. Принаймні ніякого розширення не буде за його каденцію.

"Кажуть, що найближчими роками Україна не буде в НАТО. Розширення не планується, не обговорюється, його немає на порядку денному. Нам не доведеться цією темою займатися, поки кожен з нас перебуває на своїй посаді. Я не знаю, скільки залишатиметься президент (Путін. – Ред.) на своїй посаді, я думаю, це може бути довго, але не вічно. Ми цим займатися не будемо", — сказав Шольц під час пресконференції у Кремлі.

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