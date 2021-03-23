Нові висновки Венеціанської комісії щодо реформи КСУ: що похвалили, за що пожурили

Венеціанська комісія 22 березня оприлюднила висновок щодо законопроєкту № 4533 про Конституційний Суд України та конституційну процедуру, відзначивши поліпшення і рекомендувавши виправити недоліки.

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Відповідний документ було опубліковано на сайті Комісії.

За що похвалили

Венеціанська комісія привітала відкликання президентом Володимиром Зеленським законопроєкту, який припиняє повноваження всіх суддів Конституційного Суду (№4288).

У новому проєкті закону про конституційну процедуру були враховані попередні рекомендації Венеціанської комісії та з'явилося багато поліпшень.

Нововведення у сфері конституційних скарг і відкритості конституційного судочинства, формування сенатів і колегій, розподілу справ, доступу до матеріалів справи, дисциплінарної відповідальності суддів і внутрішнього функціонування Конституційного Суду.

Рекомендації

Cудей КСУ слід обирати за участю міжнародних експертів (було в попередніх рекомендаціях). У Венеціанській комісії розкритикували норму, якою запропоновано дозволити чинним депутатам претендувати на місце в Конституційному Суді.

Розгляд конституційних скарг, коли положення визнається неконституційним, має передаватися на розгляд Великої палати, тільки якщо є запит на це президента або парламенту.

Ініціативу порушення дисциплінарного провадження слід передати від виконавчої влади Національному агентству з боротьби з корупцією.

У новому законопроєкті не вистачає "поступових санкцій": за дисциплінарні проступки нижче "серйозного дисциплінарного проступку" повинні бути запропоновані альтернативні санкції – такі як попередження, догани, зниження заробітної плати і тощо, які приймаються більшістю суддів.

Суд повинен мати можливість переглянути своє власне рішення в разі, якщо один з суддів, які проголосували за це рішення, в подальшому був засуджений в останній інстанції за отримання хабара.

Нагадаємо, в грудні Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок про законодавчу ситуацію щодо механізмів протидії корупції відповідно до рішення Конституційного Суду України про визнання незаконною кримінальної статті про незаконне збагачення чиновників.

Також нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України за поданням групи народних депутатів визнав незаконною кримінальну статтю про незаконне збагачення чиновників (366-1 Кримінального кодексу "Декларування недостовірної інформації") та необхідності електронного декларування ними своїх доходів. Після цього КСУ мало не розпустили.

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Всі подробиці в спецтемі Скандал навколо Конституційного Суду

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