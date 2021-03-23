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Нові висновки Венеціанської комісії щодо реформи КСУ: що похвалили, за що пожурили

23 березня, 03:47

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Комісія дала Україні низку рекомендацій з конституційної процедури

Венеціанська комісія 22 березня оприлюднила висновок щодо законопроєкту № 4533 про Конституційний Суд України та конституційну процедуру, відзначивши поліпшення і рекомендувавши виправити недоліки.

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Відповідний документ було опубліковано на сайті Комісії.

За що похвалили

  • Венеціанська комісія привітала відкликання президентом Володимиром Зеленським законопроєкту, який припиняє повноваження всіх суддів Конституційного Суду (№4288).
  • У новому проєкті закону про конституційну процедуру були враховані попередні рекомендації Венеціанської комісії та з'явилося багато поліпшень.
  • Нововведення у сфері конституційних скарг і відкритості конституційного судочинства, формування сенатів і колегій, розподілу справ, доступу до матеріалів справи, дисциплінарної відповідальності суддів і внутрішнього функціонування Конституційного Суду.

Рекомендації

  • Cудей КСУ слід обирати за участю міжнародних експертів (було в попередніх рекомендаціях). У Венеціанській комісії розкритикували норму, якою запропоновано дозволити чинним депутатам претендувати на місце в Конституційному Суді.
  • Розгляд конституційних скарг, коли положення визнається неконституційним, має передаватися на розгляд Великої палати, тільки якщо є запит на це президента або парламенту.
  • Ініціативу порушення дисциплінарного провадження слід передати від виконавчої влади Національному агентству з боротьби з корупцією.
  • У новому законопроєкті не вистачає "поступових санкцій": за дисциплінарні проступки нижче "серйозного дисциплінарного проступку" повинні бути запропоновані альтернативні санкції – такі як попередження, догани, зниження заробітної плати і тощо, які приймаються більшістю суддів.
  • Суд повинен мати можливість переглянути своє власне рішення в разі, якщо один з суддів, які проголосували за це рішення, в подальшому був засуджений в останній інстанції за отримання хабара.

Нагадаємо, в грудні Венеціанська комісія опублікувала терміновий висновок про законодавчу ситуацію щодо механізмів протидії корупції відповідно до рішення Конституційного Суду України про визнання незаконною кримінальної статті про незаконне збагачення чиновників.

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Також нагадаємо, що 27 жовтня Конституційний суд України за поданням групи народних депутатів визнав незаконною кримінальну статтю про незаконне збагачення чиновників (366-1 Кримінального кодексу "Декларування недостовірної інформації") та необхідності електронного декларування ними своїх доходів. Після цього КСУ мало не розпустили.

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Венеціанська комісія рекомендації реформування Конституційний суд законопроекти
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