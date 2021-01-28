Русский
$ 28,17
34,12
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Новий недолік "оксфордської" вакцини: не підходить для людей похилого віку

28 січня, 17:54

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

У Німеччині радять не вводити препарат AstraZeneca людям старшим за 65 років

Вакцина від коронавірусу, розроблена британсько-шведською компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом, годиться лише для пацієнтів віком від 18 до 64 років.

Реклама

Як повідомляє Tagesspiegel,такого висновку на підставі наявних даних дійшли учасники постійної комісії зі щеплення STIKO при німецькому інституті Роберта Коха.

"Наразі є недостатньо даних для оцінки ефективності вакцинації [серед людей. – Ред.] після 65 років", – йдеться в доповіді комісії.

Читайте також: AstraZeneca готують до випуску: що відомо про вакцину, яку може отримати Україна

Крім того, німецькі експерти рекомендують продовжувати серію вакцинації тим самим препаратом, який був введений спочатку.

В тренді
У Telegram тепер можна переносити чати з інших месенджерів. Як це зробити
Реклама

При цьому вакцини на основі технології мРНК, створені альянсом BioNTech/Pfizer і компанією Moderna, вчені називають еквівалентними з точки зору безпеки та ефективності.

Як очікується, 29 січня Європейське агентство лікарських засобів прийме рішення про допуск вакцини AstraZeneca на європейський ринок. Після цього вона стане третім офіційно дозволеним препаратом на території ЄС після BioNTech/Pfizer і Moderna.

Водночас в Британії ця вакцина схвалена ще наприкінці грудня.

Сполучене Королівство навіть розглядає можливість масового продажу цієї вакцини .

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

наука Німеччина вчені вакцинація вакцина коронавірус COVID-19 AstraZeneca
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

ЄС перегляне угоду про асоціацію з Україною. Що це означає для нас?
ЄС перегляне угоду про асоціацію з Україною. Що це означає для нас?Економіка
AstraZeneca зриває контракт на поставку вакцин в ЄС: стала відома причина
AstraZeneca зриває контракт на поставку вакцин в ЄС: стала відома причинаЄвросоюз
У Чехії припиняють вакцинацію населення проти коронавірусу
У Чехії припиняють вакцинацію населення проти коронавірусуЄвросоюз
Російський
Російський "Газпром" допустив зупинку "Північного потоку – 2"Економіка
"Це ганьба": Угорщина знову звернулася до ОБСЄ через УкраїнуПолітика
В Італії підняли на берег 70-тонну тушу кита: фото
В Італії підняли на берег 70-тонну тушу кита: фотоЄвросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти