Новий недолік "оксфордської" вакцини: не підходить для людей похилого віку

У Німеччині радять не вводити препарат AstraZeneca людям старшим за 65 років

Вакцина від коронавірусу, розроблена британсько-шведською компанією AstraZeneca і Оксфордським університетом, годиться лише для пацієнтів віком від 18 до 64 років.

Реклама

Як повідомляє Tagesspiegel,такого висновку на підставі наявних даних дійшли учасники постійної комісії зі щеплення STIKO при німецькому інституті Роберта Коха.

"Наразі є недостатньо даних для оцінки ефективності вакцинації [серед людей. – Ред.] після 65 років", – йдеться в доповіді комісії.

Читайте також: AstraZeneca готують до випуску: що відомо про вакцину, яку може отримати Україна

Крім того, німецькі експерти рекомендують продовжувати серію вакцинації тим самим препаратом, який був введений спочатку.

В тренді У Telegram тепер можна переносити чати з інших месенджерів. Як це зробити

Реклама

При цьому вакцини на основі технології мРНК, створені альянсом BioNTech/Pfizer і компанією Moderna, вчені називають еквівалентними з точки зору безпеки та ефективності.

Як очікується, 29 січня Європейське агентство лікарських засобів прийме рішення про допуск вакцини AstraZeneca на європейський ринок. Після цього вона стане третім офіційно дозволеним препаратом на території ЄС після BioNTech/Pfizer і Moderna.

Водночас в Британії ця вакцина схвалена ще наприкінці грудня.

Сполучене Королівство навіть розглядає можливість масового продажу цієї вакцини .

Відео: Сьогодні

Всі подробиці в спецтемі Вакцина від коронавірусу

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама