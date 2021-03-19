Новий шпигунський скандал у Болгарії: агенти Росії проникли в Міноборони і розвідку

Випадок не має аналогів у новітній історії Болгарії, каже головний прокурор

Болгарська прокуратура і Державне агентство національної безпеки взяли під варту членів групи, очолюваної колишнім високопоставленим офіцером військової розвідки, яка створила мережу для шпигунства на користь Росії.

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Про це повідомляє видання Sofia Globe.

Як стало відомо на брифінгу 19 березня, звинувачення в шпигунстві пред'явлено шести особам. Імовірний лідер групи здобув освіту в Болгарії та Росії, працював в російській військовій розвідці ГРУ і до останнього часу викладав у Службі військової розвідки Болгарії.

Перед "резидентом" стояло завдання створити нелегальну агентурну мережу. Він набирав людей, що мали доступ до державних секретів НАТО і Болгарії. Агенти проникли до Міністерства оборони, Служби військової розвідки і парламенту. А один з членів групи, колишній військовий аташе за кордоном, був директором реєстру секретної інформації в Національних зборах Болгарії.

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У числі інших членів групи були військовослужбовці, які працювали в даний час або раніше у Службі військової розвідки. Один з них був співробітником Міністерства оборони, який займався плануванням бюджету військового відомства.

Як розповіла прес-секретар Генпрокуратури Сійка Мілєва, роль зв'язкової виконувала дружина лідера групи, що має болгарське і російське громадянство. Вона "користувалася довірою російських дипломатів" в Болгарії і передавала інформацію і засоби співробітнику посольства РФ в Софії.

Було задокументовано розмови між нею і "резидентом", а також її відвідання будинку посольства. На брифінгу прокуратура оприлюднила записи телефонних розмов, в яких "резидент" давав вказівки, і відео, як людина знімала секретну інформацію з екрану комп'ютера.

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Учасникам шпигунської групи платили готівкою в конвертах. В одній із записаних розмов чутно, як "резидент" каже, що помічники отримають від 2000 до 3000 левів (приблизно від 1000 до 1500 євро). Розмір оплати залежав від важливості інформації.

Як повідомляє видання, члени групи були заарештовані в ході спецоперації 18 березня. Для її проведення були заблоковані виїзди з Софії, але один з агентів спробував утекти і був затриманий неподалік посольства РФ.

Головний прокурор Іван Гешев сподівається, що справа арештованих російських шпигунів послужить об'єднанню болгарських громадян, повідомляє News.bg.

Іван Гешев / Фото: bgnes.bg

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Він пояснив, що випадок не має аналогів у новітній історії Болгарії навіть після 1944 року. За його словами, громадяни можуть пишатися болгарськими спецслужбами, Держагентством національної безпеки, Службою військової розвідки, яка в останні роки відновила свій професійний рівень, який серйозно постраждав в перехідні роки.

Нагадаємо, це не перше затримання агентів РФ. Так, у грудні-2020 у посольстві Росії в Болгарії розкрили п'ятого шпигуна за рік .

А в січні-2020 Болгарія вислала дипломатів Росії за шпигунство.

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