Одна від всіх мутацій: Франція почала випробування нової COVID-вакцини

Вчені з Xenothera розробили технологію, яка дозволить знищувати різні штами однією вакциною

Незабаром Франція може отримати ще одну вакцину від коронавірусу- на додачу до Sanofi про початок випробувань свого препарату повідомила і біотехнологічна компанія Xenothera.

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Про це повідомляє газета Le Parisien.

У випробуваннях вакцини Xav-19 візьмуть участь 400 добровольців із 40 лікарень країни. Дослідження проходитимуть за координації університетського госпіталю Нанта. Наразі набрали вже 67 пацієнтів у 21 госпіталі.

Цей препарат заснований на використанні поліклональних антитіл, які були отримані на основі антитіл свиней – це видозмінені та гліко-інженерні гуманізовані антитіла.

Випробування дозволять оцінити ефективність вакцини проти COVID-19. І якщо показник виявиться досить високим, французький фармрегулятор – Національне агентство безпеки медикаментів і товарів медичного призначення – може видати дозвіл на екстрене застосування препарату.

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Цей захід дозволить не чекати, коли буде отримано стандартний дозвіл на її продаж. До слова, компанія вже почала готуватися до масового випуску.

У Xenothera стверджують, що, завдяки використанню поліклональних антитіл, їхня вакцина ефективна проти різних штамів коронавірусу.

Нагадаємо, що влада Франції вирішила перетворити нічні клуби на центри екстреної вакцинації від коронавірусу.

Також раніше ВООЗ пообіцяла компенсацію за побічні ефекти після вакцинації від COVID-19 в країнах-учасницях програми COVAX.

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