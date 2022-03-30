Олафу Шольцу принесли туфельки дівчинки, убитої окупантами у Маріуполі

На тлі бойкоту Росії, що розширюється, світовими виробниками і посилення санкцій проти цієї країни українці дедалі наполегливіше почали вимагати від Німеччини відмовитися від торгівлі з Москвою. Місцевий уряд робить це зі скрипом. Тому 29 березня наші громадяни, які були змушені тікати з охоплених війною міст, прибули до офісу канцлера ФРН та вручили йому туфельки дівчинки Тані, яка нещодавно загинула у розбомбленому армією РФ Маріуполі.
Про це повідомили учасники блокади фур на польсько-білоруському кордоні.
Що відомо
"Передали. Тепер Olaf Scholz не зможе сказати, що не отримав. Лист та туфлі в руках офіційної представниці відомства федерального канцлера Німеччини", – написала одна із ініціаторів акції Наталія Панченко.
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Близько 100 учасників гучної блокади на кордоні з Польщею вранці 29 березня виїхали до Берліна, щоб особисто завезти лист із закликом вже зараз припинити торгівлю з Росією та запровадити повне ембарго на постачання всіх товарів до РФ із ЄС. Представнику Канцелярії Німеччини було передано нову пару взуття вбитої 6-річної Тані з Маріуполя.
"Взуття неношене, оскільки Таня не встигла в ньому походити. Містер Шольц може також холоднокровно і цинічно продати цю пару взуття, як продає Росії всі товари, забезпечуючи росіян умовним комфортом", – зазначила Панченко.
Санкції від Німеччини
- Німецький канцлер продовжує відмовлятися від негайного введення ембарго на російську нафту та газ. Шольц упевнений, що вже введені країнами Заходу санкції завдали серйозного удару по економіці Росії, а в майбутньому буде помітний весь масштаб.
- Поки що, як не дивно, але Берлін відмовився виконувати ультиматум Путіна про оплату за газ виключно рублями. У країні вже розробили план на випадок надзвичайної ситуації через припинення постачання газу з Росії.