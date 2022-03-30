Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором ✌ Оскар-2022 📉 Санкції проти Росії
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Євросоюз

Олафу Шольцу принесли туфельки дівчинки, убитої окупантами у Маріуполі

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
30 березня, 16:23
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українці вимагають, щоб Німеччина припинила торгівлю з Росією
Шольц не хоче посилити санкції проти Росії / Колаж "Сьогодні"
Шольц не хоче посилити санкції проти Росії / Колаж "Сьогодні"

На тлі бойкоту Росії, що розширюється, світовими виробниками і посилення санкцій проти цієї країни українці дедалі наполегливіше почали вимагати від Німеччини відмовитися від торгівлі з Москвою. Місцевий уряд робить це зі скрипом. Тому 29 березня наші громадяни, які були змушені тікати з охоплених війною міст, прибули до офісу канцлера ФРН та вручили йому туфельки дівчинки Тані, яка нещодавно загинула у розбомбленому армією РФ Маріуполі.

Про це повідомили учасники блокади фур на польсько-білоруському кордоні.

Реклама

Що відомо

"Передали. Тепер Olaf Scholz не зможе сказати, що не отримав. Лист та туфлі в руках офіційної представниці відомства федерального канцлера Німеччини", – написала одна із ініціаторів акції Наталія Панченко.

Близько 100 учасників гучної блокади на кордоні з Польщею вранці 29 березня виїхали до Берліна, щоб особисто завезти лист із закликом вже зараз припинити торгівлю з Росією та запровадити повне ембарго на постачання всіх товарів до РФ із ЄС. Представнику Канцелярії Німеччини було передано нову пару взуття вбитої 6-річної Тані з Маріуполя.

"Взуття неношене, оскільки Таня не встигла в ньому походити. Містер Шольц може також холоднокровно і цинічно продати цю пару взуття, як продає Росії всі товари, забезпечуючи росіян умовним комфортом", – зазначила Панченко.

Реклама

Санкції від Німеччини

  • Німецький канцлер продовжує відмовлятися від негайного введення ембарго на російську нафту та газ. Шольц упевнений, що вже введені країнами Заходу санкції завдали серйозного удару по економіці Росії, а в майбутньому буде помітний весь масштаб.
  • Поки що, як не дивно, але Берлін відмовився виконувати ультиматум Путіна про оплату за газ виключно рублями. У країні вже розробили план на випадок надзвичайної ситуації через припинення постачання газу з Росії.

В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дані на 10:00 30 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
17300
2
Літаки Літаки
131
3
Гелікоптери Гелікоптери
131
4
Танки Танки
605
5
ББМ ББМ
1723
6
Артилерія Артилерія
305
7
Засоби ППО Засоби ППО
54
8
РСЗВ РСЗВ
96
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
75
10
БПЛА БПЛА
81
11
Катери Катери
7
12
Транспорт Транспорт
1184
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Старший лейтенант Усов Павло – командир танкового підрозділу. Раніше захищав Луганщину та Донбас, а з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну став на захист Київщини. Загинув у танковому бою, встигнувши знищити кілька одиниць ворожої техніки. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Джулія Шифф – колишня льотчиця-винищувач ВПС Італії. Одна з найкращих військових пілотів своєї країни, але через гендерні проблеми змушена була піти з армії. З початку російсько-української війни 23-річна італійка служить у Києві - у складі добровольчого Інтернаціонального легіону, захищає небо України від окупантів. У своїй частині вона - єдина жінка.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти