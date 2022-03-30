Олафу Шольцу принесли туфельки дівчинки, убитої окупантами у Маріуполі

Українці вимагають, щоб Німеччина припинила торгівлю з Росією

Шольц не хоче посилити санкції проти Росії / Колаж "Сьогодні"

На тлі бойкоту Росії, що розширюється, світовими виробниками і посилення санкцій проти цієї країни українці дедалі наполегливіше почали вимагати від Німеччини відмовитися від торгівлі з Москвою. Місцевий уряд робить це зі скрипом. Тому 29 березня наші громадяни, які були змушені тікати з охоплених війною міст, прибули до офісу канцлера ФРН та вручили йому туфельки дівчинки Тані, яка нещодавно загинула у розбомбленому армією РФ Маріуполі.

Про це повідомили учасники блокади фур на польсько-білоруському кордоні.

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Що відомо

"Передали. Тепер Olaf Scholz не зможе сказати, що не отримав. Лист та туфлі в руках офіційної представниці відомства федерального канцлера Німеччини", – написала одна із ініціаторів акції Наталія Панченко.

Близько 100 учасників гучної блокади на кордоні з Польщею вранці 29 березня виїхали до Берліна, щоб особисто завезти лист із закликом вже зараз припинити торгівлю з Росією та запровадити повне ембарго на постачання всіх товарів до РФ із ЄС. Представнику Канцелярії Німеччини було передано нову пару взуття вбитої 6-річної Тані з Маріуполя.

"Взуття неношене, оскільки Таня не встигла в ньому походити. Містер Шольц може також холоднокровно і цинічно продати цю пару взуття, як продає Росії всі товари, забезпечуючи росіян умовним комфортом", – зазначила Панченко.

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Санкції від Німеччини