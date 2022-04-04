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Орбан після перемоги на виборах назвав Зеленського супротивником угорського режиму

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4 квітня, 08:21
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За словами прем'єр-міністра, проти угорського режиму вишикувалися великі міжнародні центри влади
Віктор Орбан та Володимир Зеленський / Колаж "Сьогодні"
Віктор Орбан та Володимир Зеленський / Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбанназвав українського президента Володимира Зеленського серед тих, хто заважав повторному обранню його партії. Про це він заявив у своєму виступі після виборів.

Про це повідомляє Hungary Today.

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"Ми здобули настільки велику перемогу, що її видно з Місяця, але точно з Брюсселя. Християнсько-демократична національна політика перемогла, і ми повинні сказати Брюсселю, що це не минуле, а майбутнє" , – заявив Віктор Орбан.

За його словами, проти угорського режиму вишикувалися великі міжнародні центри влади. Також Віктор Орбан зазначив, що угорські ліві були найгіршою інвестицією Джорджа Сороса.

"Ця перемога запам'ятається на все життя, тому що багато хто ополчився проти нас, у тому числі ліві будинки, ліві за кордоном, бюрократи в Брюсселі, всі фонди та організації правлячої імперії, іноземні ЗМІ, і врешті-решт, навіть український президент", – заявив Віктор Орбан.

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Складні відносини з Угорщиною

  • На початку лютого стало відомо, що саме Угорщина заблокувала приєднання України до Об'єднаного центру кібероборони НАТО, що могло б суттєво допомогти ЗС України у війні з Росією.
  • На початку року глава МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна погодиться на вступ України до НАТО після виконання деяких умов, одна з яких – вирішення проблеми з правами національних меншин.
  • 14 лютого прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вторгнення Росії в Україну може призвести до хвилі з сотень тисяч українських біженців, які хлинуть у країну, і тому необхідно не допустити воєнних дій.
  • Відносини між Україною та Угорщиною погіршилися після ухвалення Верховною Радою закону про освіту у вересні 2017 року. Угорщина вважає, що закон порушує право етнічних угорців здобувати освіту своєю рідною мовою.
  • Навесні 2014 року у розпал війни на Донбасі прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зажадав автономії для угорців Закарпаття.

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