Зброї не буде. Німеччина жорстко відповіла на прохання Зеленського

Глава МЗС Німеччини заявив, що його країна не буде поставляти в Україну озброєння

Німеччина не постачатиме зброю Україні, незважаючи на заклики українського президента Володимира Зеленського.

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Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, передає Reuters.

"Я переконаний, що конфлікт (на Донбасі) може бути дозволений тільки політичними засобами ... Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: поставки зброї не допоможуть", – сказав він.

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Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung заявив, що хотів би поставок озброєнь з Німеччини в Україну.

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"Німеччина не надавала нам військову допомогу, але вона могла б це зробити", – заявив він.

За його словами, Україна зацікавлена в патрульних катерах, автоматичній зброї, засобах радіозв'язку і бронетехніці.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Німеччина і Франція бояться назвати Росію стороною конфліктуна Донбасі.