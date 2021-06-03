Відкрита лесбіянка вперше стала міністром в Латвії

Одними із пріоритетів Марії Голубєвої в МВС стануть боротьба зі злочинами на грунті ненависті та реформа системи внутрішніх справ

Марія Голубєва в Сеймі Латвії / Фото: Flickr

Парламент Латвії затвердив депутата від проєвропейського блоку "Для розвитку/За!" Марію Голубєву на посаді міністра внутрішніх справ.

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Про це повідомляє місцеве інформаційне агентство LETA.

ЇЇ кандидатуру 3 червня підтримали 54 депутати Сейму, ще 35 проголосували "проти". 47-річна відкрита лесбіянка Голубєва стане першою відкритою представницею ЛГБТ-спільноти та лише другою жінкою на чолі МВС.

Голубєва замінить представника партії "Кому належить держава?" Сандіса Гіргенса, який склав повноваження після того, як його політсила вийшла з коаліції.

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У русі "За!" пріоритетами Марії Голубєвої називають реформування системи внутрішніх справ, посилення поліції і цивільного захисту, боротьбу з домашнім насильством і злочинами на грунті ненависті, поліпшення якості досудових розслідувань, а також запобігання правопорушенням серед дітей та молоді в якості альтернативи покаранню.

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Новоспечена міністерка вже рішуче заявила про намір зануритися в систему внутрішніх справ і висловила надію на плідну співпрацю з керівництвом силових структур.

Варто зазначити, що Голубєва стане другим відкритим представником ЛГБТ в уряді за всю історію Латвії. У 2014 році про свою гомосексуальність офіційно заявив міністр закордонних справ Едгар Рінкевичс.

Нагадаємо, що в США в цій році відкритого гея вперше призначили міністром – ним став демократ Піт Буттіджіч, який очолив Міністерство транспорту.

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