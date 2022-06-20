Папа римський порадив паломникам думати про Україну щодня

Понтифік закликав не забувати про український народ

Папа Римський звернувся до паломників щодо України. Фото: колаж "Сьогодні"

Папа римський Франциск під час спілкування з паломниками закликав замислитись, що кожен з них зараз робить для України.

Про це повідомляє Vatican News.

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"І в цей момент давайте не забувати про багатостраждальний український народ, народ, який страждає Я хочу, щоб усі ви ставили собі запитання: що сьогодні роблю саме я для українського народу? Молюся? Докладаю якихось зусиль? Чи намагаюся зрозуміти? Що я сьогодні роблю для українського народу? Нехай кожен відповість у своєму серці", – сказав він.

Папу Римського критикують на тлі війни в Україні

Папа Римський Франциск під час пасхального богослужіння звернувся до українців. Він заявив, що молитви за наш народ звучать у всьому світі. Водночас Папа не закликав Росію припинити війну в Україні.

"Всі ми молимося, молимося з вами й за вас цієї ночі. Молимося через численні страждання. Ми можемо лише запропонувати вам дружбу, молитися за вас і сказати: "Тримайтеся! Ми з вами!" А також сказати вам найбільшу річ, яку сьогодні святкуємо: "Христос воскрес!" – сказав Папа.

Слова "Христос Воскрес" він вимовив українською.

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Крім того, у Ватикані заздалегідь оголосили, що під час XIII стояння хрест спільно триматимуть росіянка та українка як символ "примирення народів".

Попри гостру критику України, у Ватикані вирішили не скасовувати свій задум, як про це просили в Україні. Скандальна хода відбулася у Римі 15 квітня. Українці її не схвалили.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що Папа Римський зробив неоднозначну заяву про свій приїзд до України. Крім того, ми писали, що Папа Римський зустрівся з дружинами бійців "Азовсталі".