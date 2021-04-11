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РФ повинна пояснити війська біля кордонів: Німеччина і Франція підтримали Україну в ОБСЄ

11 квітня, 04:36

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

В ОБСЄ занепокоєні відмовою Росії взяти участь у скликаному України засіданні

Побоювання Євросоюзу через пересування російської військової техніки до кордонів з Україною Росія могла б розвіяти, якщо б чітко пояснила свої дії, але вона мовчить, що викликає обґрунтовані підозри.

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Про це йдеться в спільній заяві Німеччини та Франції з нагоди зустрічі держав-учасниць ОБСЄ, ініційованої Україною, від участі в якій відмовилася РФ.

Дві країни висловили повну підтримку Україні щодо скликання зустрічі і вимог до Росії надати пояснення.

"Україна цілком виправдано запустила цей механізм у світлі пересування російських військ, і Німеччина і Франція повністю підтримують її. Ми шкодуємо, що відповідь Росії на запитання, поставлені Україною, не задовольнила потребу в інформації. Росія не відповіла", – йдеться в заяві.

Франція і Німеччина також висловили жаль, що Росія відмовилася взяти участь у засіданні, втративши ще одну можливість пояснити свої дії, і знову закликали її таки зробити це.

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"Німеччина і Франція хотіли б підтвердити свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в її міжнародно визнаних кордонах... Ми закликаємо Росію переглянути свій підхід і сумлінно виконати свої військово-політичні зобов'язання перед ОБСЄ", – йдеться в заяві.

Обидві країни також заявили, що продовжать зусилля в рамках нормандського формату для повного виконання Мінських домовленостей.

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Крім того, міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер пізніше написала в Twitter про підозри, які викликають дії Росії без пояснень.

"Якщо Росії нема чого приховувати, вона легко могла б пояснити, які війська, куди і з якою метою переміщаються", – заявила вона.

Нагадаємо, Україна ініціювала спеціальне засідання ОБСЄ через нарощування Росією військ біля своїх кордонів. Однак РФ відмовилася брати участь у засіданні країн-членів організації.

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Зазначимо, останнім часом підтримувані Росією бойовики не припиняють обстрілів на Донбасі, застосовуючи заборонене озброєння, українська армія чи не щодня зазнає втрат. Тим часом РФ перекидає війська до кордону з Україною.

За останніми даними, Росія стягує щонайменше 14 підрозділів і кілька ракетних комплексів "Іскандер" до кордонів з Україною – зафіксовано пересування танків, бойових машин піхоти (БМП), а також систем залпового вогню "Ураган".

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Росія Німеччина Франція ОБСЄ війська кордон з Україною
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