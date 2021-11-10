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СЬОГОДНІ Світові новини Євросоюз

Бельгія закрилася для туристів із України, але не для всіх

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
10 листопада, 08:50
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9 листопада Україну виключили із "зеленого списку" ЄС
Вакцинованим українцям дозволено в'їзд до Бельгії. Фото: колаж "Сьогодні"
Вакцинованим українцям дозволено в'їзд до Бельгії. Фото: колаж "Сьогодні"

Напередодні у Мережі з'явилася інформація про те, що Бельгія закрила в'їзд навіть для вакцинованих туристів із України. Однак пізніше влада європейської країни внесла ясність і повідомила, що все ж таки зберегла право на "некритичні поїздки" для тих, хто має український сертифікат про вакцинацію.

Про це говориться у відповідному королівському указі.

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Незважаючи на те, що стаття 16 цього указу забороняє несуттєві подорожі до Бельгії (зокрема туризм, поїздки до друзів, бізнес-поїздки тощо) мешканцям держав, які викреслені з білого списку ЄС, вона має виняток для вакцинованих іноземців.

Правила в'їзду:

  • Для поїздки до Бельгії знадобиться сертифікат про вакцинацію, який дорівнює європейському.
  • Українські електронні сертифікати, отримані через програму або сайт "Дія", мають такий статус. При цьому з паперовим міжнародним сертифікатом про вакцинацію в'їхати в країну не можна .
  • Також дозволено в'їзд дітей до 17 років, якщо ті подорожують із вакцинованими дорослими.
  • Указ встановлює, що право на в'їзд українців до Бельгії буде відкликано, якщо Україна отримає статус "зони дуже високого ризику. Нині Україна не має такого статусу. Країна класифікується як зона високого ризику ("червона зона").

Як розвивалися події

  • 9 листопада стало відомо, що Бельгія офіційно виключила Україну з переліку держав, мешканцям яких дозволено в'їзд без "поважної мети". Це стосувалося і вакцинованих громадян. Проте згодом ця інформація не підтвердилася.
  • Ще раніше 9 листопада стало відомо, що Євросоюз виключив Україну із "зеленого списку" країн громадянам яких дозволені туристичні подорожі до країн ЄС
  • Питання відкритих кордонів із ЄС регулюється Рекомендаціями Ради ЄС щодо тимчасових обмежень на необов’язкові поїздки. ЄС регулярно оновлює "зелений перелік" і, у разі покращення епідемічної ситуації, ухвалює рішення про повернення тієї чи іншої країни до такого переліку.
  • При прийнятті рішень ЄС керується показниками захворюваності та рівнем вакцинації населення від коронавірусу.
  • Глава МЗС Дмитро Кулеба пояснив, що після вилучення України із зеленого списку ЄС тотального закриття кордонів Євросоюзу не буде. Це рекомендація, а фінальні рішення прийматимуть кожна окрема країна ЄС.
  • Виняток країни із зеленого списку не означає автоматичної зміни правил перетину кордону, проте члени Євросоюзу, як правило, дослухаються до рекомендації Ради ЄС та запроваджують відповідні обмеження на в'їзд.

Також нагадаємо, що Україна більше не в "зеленому списку" ЄС. Розповідаємо, що тепер чекає на туристів.

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