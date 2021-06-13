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Під Римом чоловік відкрив стрілянину: серед потерпілих двоє дітей, є загиблі

13 червня 2021 15:22

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Невідомий зник, його шукає поліція навіть у сусідніх містечках

Чоловік стріляв по людях під Римом. Фото: RaiNews24

Чоловік стріляв по людях під Римом. Фото: RaiNews24

Під Римом чоловік відкрив стрілянину на вулиці міста Ардеа. Загинув інший чоловік і постраждали двоє дітей.

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Про це повідомляє RaiNews24.

За інформацією, інцидент стався внаслідок сварки. Як пишуть у ЗМІ, літній чоловік був убитий, а двоє його онуків поранені. За попередньою версією, вогонь відкрив батько цих дітей.

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Зловмисник утік з місця події, співробітники правоохоронних органів Ардеа і сусідніх міст Помеція та Анціо шукають його.

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Раніше ми писали, що на київській Троєщині чоловік у трусах влаштував стрілянину просто на вулиці.

Нагадаємо, що в Києві пасажир розстріляв водія автобуса.

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