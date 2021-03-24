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Підліток сильно постраждав через зарядний пристрій для iPhone (фото)

24 березня, 13:11

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

17-річна дівчина отримала сильні опіки обличчя

У Великобританії через загоряння зарядного пристрою для iPhone у підлітка на шкірі обличчя утворилися опіки.

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Про це пише Mirror.

17-річна дівчина перед сном підключила свій телефон на підзарядку і поклала його поруч з ліжком. Вночі, коли вона заснула, зарядний пристрій загорівся, полум'ям зайнялася ковдра. В результаті спалаху дівчина отримала сильні опіки обличчя.

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У компанії Apple заявили, що за фактом загоряння розпочато розслідування.

Раніше ми писали, що жителю Таїланду замість iPhone 7 інтернет-магазин надіслав письмовий стіл у вигляді iPhone. Хлопець стверджує, що не перевірив ще замовлення перед покупкою – і це була його фатальна помилка.

Нагадаємо, раніше iPhone 11 зміг протриматися на дні озера майже 2 місяці без пошкоджень. Курйозний випадок стався в Disney World в американському місті Орландо (штат Флорида). Крім цього, ми писали про хлопця, який дивом вижив в ДТП завдяки iPhone.

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загоряння телефон iPhone Apple
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