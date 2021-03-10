Польща оголосила персоною нон грата дипломата посольства Білорусі

Польща оголосила персоною нон грата і відповідно висилає з країни дипломата посольства Білорусі у Варшаві у відповідь на видворення свого консула білоруською владою напередодні.
Про це повідомив заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Пшидач у Twitter.
"У відповідь на ворожі і невиправдані дії білоруської влади щодо польського консула в Бресті Польща сьогодні визнала дипломата посольства Республіки Білорусь у Варшаві персоною нон грата", – йдеться в повідомленні.
Пшидач додав, що відповідна інформація була надана послу в дипломатичній ноті під час зустрічі у МЗС Польщі.
Зазначимо, надзвичайним і повноважним послом Республіки Білорусь у Республіці Польща є Володимир Чушев.
Нагадаємо, 9 березня білоруське міністерство закордонних справ вручило тимчасовому повіреному у справах Польщі в Білорусі ноту про видворення з країни консула польського Генконсульства у Бресті Єжи Тимофеюка.
Білоруську владу обурило відвідування дипломатом неофіційного заходу, присвяченого "дню проклятих солдатів" (учасники антикомуністичного підпілля в Польщі під час і після Другої світової війни, яких офіційна Білорусь вважає військовими злочинцями).
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