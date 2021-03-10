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Білорусь висилає з країни консула Польщі: що сталося

10 березня, 02:59

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

У МЗС країни викликали тимчасового повіреного Польщі

До білоруського міністерства закордонних справ у вівторок, 9 березня, був викликаний тимчасовий повірений у справах Польщі в Білорусі Мартін Войцеховський, якому вручили ноту про видворення з країни консула польського Генконсульства в Бресті Єжи Тимофеюка.

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Про це йдеться в повідомленні прес-служби МЗС Білорусі.

Білоруську владу обурило відвідування дипломатом неофіційного заходу, присвяченого "дню проклятих солдатів" (учасники антикомуністичного підпілля в Польщі під час і після Другої світової війни, яких офіційна Білорусь вважає військовими злочинцями).

"Принципова і послідовна позиція білоруської сторони щодо "проклятих солдатів" і їхніх типових представників – "банди Бурого" залишається незмінною і неодноразово доводилася до польської сторони. Абсолютно неприйнятні для нас героїзація військових злочинців, цинічне виправдання геноциду білоруського народу", – йдеться у заяві.

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У Білорусі вважають, що участю в зазначеному заході польський консул "грубо порушив норми міжнародного права, зокрема – Віденську конвенцію про консульські зносини".

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Ми також повідомляли, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що не проти розмістити на території країни військові літаки РФ, а також має намір продовжити співпрацю у військовій сфері з Росією.

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Польща Білорусія дипломат консул видворення
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