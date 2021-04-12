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Польський суд звільнив з-під варти ексголову "Укравтодору"

12 квітня, 13:49

Віталій Семченко Віталій Семченко

Суд відмовив прокуратурі, незважаючи на низку вагомих аргументів

Польський суд не продовжив арешт для колишнього директора "Укравтодору" Славоміра Новака – фактично, його відпустили на волю.

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Про це повідомляє RMF24.

Суд відмовив прокуратурі, незважаючи на низку вагомих аргументів. Зокрема, обвинувач Ян Дрелевський заявив про ризики втечі підозрюваного з країни, впливу на свідків та докази.

Крім того, у справі проти злочинної групи (ймовірно, очолюваної Новаком) ще не заслухали свідчення додаткових свідків.

Ексглава "Укравтодору" отримав запобіжний захід у вигляді нагляду з боку поліції, заборони на спілкування з іншими підозрюваними, заборони на виїзд з країни і застави в 60 тис. злотих (439 697 гривень).

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Ексголову Держагентства автомобільних доріг України ("Укравтодору") в 2016-2019 роках Славоміра Новака затримали у зв'язку зі звинуваченнями у корупції разом з двома іншими чоловіками – підприємцем з Гданська, якого також заарештували, і ексголовою підрозділу спецназу GROM, який вийшов на свободу після внесення застави.

Слідчі з України вважають, що під час роботи в "Укравтодорі" Новак брав хабарі за замовлення на будівництво доріг. У корупційних схемах брали участь двоє інших чоловіків. Оскільки справа стосується осіб, пов'язаних із Польщею, до розслідування долучилися польські правоохоронні органи.

Нагадаємо, раніше польські правоохоронці знайшли схованки з грошима, що належать Новаку.

Більше читайте на сайті "Сьогодні" в статті: "Екс-глава" Укравтодору "збився зі шляху: хто такий Новак і які наслідки його затримання".

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