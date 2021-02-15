Після щеплення Astra Zeneca медики почали брати лікарняний: в Данії змінюють стратегію вакцинації

В регіоні Північна Ютландія (Данія) хочуть уповільнити темпи вакцинації від коронавірусу медичного персоналу в лікарнях.

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Про це повідомляє TV2 Nord.

Таке рішення ухвалили після того, як кілька вакцинованих щепленням Astra Zeneca медиків поскаржилися на погане самопочуття.

За словами головлікаря регіональної лікарні Північної Ютландії, стратегія вакцинації змінюватиметься.

"Близько 20% вакцинованих відчувають легкі побічні ефекти вакцини. У цьому немає нічого незвичайного. Невеликий відсоток людей також зазнає побічні ефекти, що вимагають декількох днів лікарняного. Це теж нормально. Але коли ви вакцинуєте кілька сотень співробітників в лікарні, частка хворих все одно може вплинути на роботу, тому ми трохи змінюємо нашу стратегію вакцинації", – сказав він.

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У майбутньому за один раз хочуть вакцинувати 1/3 персоналу, а не половину. Це скоротить кількість одночасних лікарняних листів.

Вакцинацію від коронавірусу пропонують всім співробітникам, хто цього хоче. Однак як розповів головлікар лікарні, зараз пацієнтів в стаціонарних лікарнях мало, тому є можливість не поспішати з вакцинацією.

Раніше епідеміолог Людмила Мухарська розповіла сайту "Сьогодні", чи потрібно робити щеплення, якщо людина вже перехворіла COVID-19.

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