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Президент Португалії заразився коронавірусом

12 січня, 01:02

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Марселу Ребелу ді Соуза переносить хворобу безсимптомно

72-річний президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза захворів на коронавірус.

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Про це йдеться на сайті глави держави.

"Вчора тест (на коронавірус – Ред) президента республіки показав негативний результат", – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що Марселу Ребелу ді Соуза переносить хворобу безсимптомно.

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До речі, коронавірус атакує і оточення нелегітимного президента Олександра Лукашенка. Після того, як COVID-19 захворів глава адміністрації президента Ігор Сергієнко, – заразилася і його прес-секретар Наталія Ейсмонт.

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Нагадаємо, в Кремлі дали зрозуміти, не будуть вакцинувати президента РФ Володимира Путіна несертифікованим препаратом – вакциною "Супутник V", який ще не до кінця готовий.

А після того, як Путін випробував на дочці російську вакцину від коронавірусу, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що всі дані про безпеку та дієвості вакцини від SARS-CoV-2 повинні бути ретельно перевірені.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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