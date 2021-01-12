Президент Португалії заразився коронавірусом

72-річний президент Португалії Марселу Ребелу ді Соуза захворів на коронавірус.
Про це йдеться на сайті глави держави.
"Вчора тест (на коронавірус – Ред) президента республіки показав негативний результат", – йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що Марселу Ребелу ді Соуза переносить хворобу безсимптомно.
До речі, коронавірус атакує і оточення нелегітимного президента Олександра Лукашенка. Після того, як COVID-19 захворів глава адміністрації президента Ігор Сергієнко, – заразилася і його прес-секретар Наталія Ейсмонт.
Нагадаємо, в Кремлі дали зрозуміти, не будуть вакцинувати президента РФ Володимира Путіна несертифікованим препаратом – вакциною "Супутник V", який ще не до кінця готовий.
А після того, як Путін випробував на дочці російську вакцину від коронавірусу, у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що всі дані про безпеку та дієвості вакцини від SARS-CoV-2 повинні бути ретельно перевірені.
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