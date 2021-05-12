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Прощай GPS і радіозв'язок? Стратосфера Землі катастрофічно потоншилася

12 травня, 21:41

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Якщо величезні викиди парникових газів не припиняться, це може вплинути на роботу супутників, систему навігації GPS і радіозв'язок

Колосальні викиди парникових газів людством швидко скорочують стратосферу Землі. Згідно з останніми дослідженнями, з 1980-х років товщина атмосферного шару потоншала на 400 метрів, а до 2080 року зменшиться ще на один кілометр.

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Про це пише Guardian з посиланням на дослідження групи іспанських учених.

Стратосфера простягається від 20 до 60 км над поверхнею Землі. Нижче розташована тропосфера, у якій живуть люди, а вуглекислий газ нагріває і розширює повітря. Це підштовхує вгору нижню межу стратосфери. Крім того, коли CO2 потрапляє в стратосферу, він фактично охолоджує повітря, змушуючи його стискатися

За словами Хуана Ан’єля з Університету Віго в Оренсі, скорочення стратосфери – це явний сигнал про кліматичну надзвичайну ситуацію та вплив планетарного масштабу, який зараз чинить людство.

"Це шокує і доводить, що ми втручаємося в атмосферу на відстані до 60 кілометрів", – стурбований він.

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За словами вчених, якщо викиди парникових газів продовжаться, зміни в стратосфері можуть вплинути на роботу супутників, систему навігації GPS і радіозв'язок.

"Це може вплинути на траєкторії супутників, час життя на орбіті і пошук, поширення радіохвиль і, зрештою, на загальну продуктивність глобальної системи позиціонування та інших космічних навігаційних систем", – заявили дослідники.

Нагадаємо, президент США Джо Байден закликав країни вживати активних заходів для врегулювання кліматичної кризи і пообіцяв, що Сполучені Штати до 2050 року припинять шкідливі викиди в атмосферу.

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