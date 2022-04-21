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Путіна можуть засудити за військові злочини — Боррель

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
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21 квітня, 03:59
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Путін не хоче переговорів, він хоче продовження війни в Україні
Боррель заявив, що Путіна можуть засудити/Фото: verelq.am, kremlin.ru
Боррель заявив, що Путіна можуть засудити/Фото: verelq.am, kremlin.ru

Верховний представник Євросоюзу у закордонних справах Жозеп Боррель заявив, що президента Росії Володимира Путіна в майбутньому можуть судити за військові злочини. Водночас він вважає, що сьогодні це не першочергове завдання.

Про це пише Reuters.

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Боррель зазначив, що Володимир Путін не прагне до переговорів, а хоче лише продовження війни. Він додав, що ЄС необхідно диверсифікувати закупівлі нафти та газу, і шукати альтернативи російським енергоносіям.

За словами Борреля, у майбутньому Путіна можуть засудити за військові злочини, але поки це війна за існування України й підтримувати треба саме українців, а не займатися Путіним.

Якої "перемоги" Путін хоче в Україні до 9 травня?

Наразі мета окупантів відтіснити українські сили за адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та утримати "сухопутний коридор" до тимчасово окупованого Криму. Саме таку "перемогу" їхня влада і намагатиметься "продати" своєму суспільству. Але Росія точно не обмежиться винятково цим.

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"Цілком очевидно, що надалі вони намагатимуться розвинути наступ і в інших областях, зокрема в Херсонській області, щоб захопити якнайбільше територій. Зараз ворог готується до цього, збирає сили та закріплюється на ділянках, які він уже окупував. Але це залежатиме від результатів бойових дій саме у Донецькій та Луганській областях", – заявив речник Міноборони полковник Олександр Мотузяник.

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