Путін матиме бій з військовими — Піонтковський

Російський журналіст вважає, що головна битва відбудеться не на Донбасі, а у Москві

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У Росії почалася "чистка" генералів. Зіткнення Путіна з військовими закінчиться ліквідацією однієї зі сторін, вважає російський журналіст Андрій Піонтковський. На думку експерта, саме з цієї причини у РФ перестали виходити на зв'язок відомі військові діячі, включаючи голову Міноборони Сергія Шойгу.

Про це він розповів в інтерв'ю Наташі Влащенку. Youtube-каналу "Україна 24".

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"Чистка генералів почалася. З цим пов'язано, по-перше, призначення генерала Олександра Дворнікова (на прізвисько "сирійський кат" через жорстокість операцій, що проводяться в Сирії — прим. ред.) головнокомандувачем російської армії. По-друге, зникнення низки відомих публічних діячів", — сказав Піонтковський.

На думку експерта, кремлівська пропаганда показує раніше заготовлені сюжети із Шойгу, щоб переконати громадськість у його існуванні. Експерт схильний думати, що насправді останнього стратили.

"Путін мінятиме військових, і ставитиме шалених полковників-катів типу Дворнікова", — підсумував Андрій Піонтковський.

Також російський диктатор може звинуватити генералів у зраді. Але оскільки часи не сталінські, а генерали живуть в інформаційному просторі, вони спробують запобігти цій ситуації.

"Одна зі сторін має іншу ліквідувати. Це головний результат битви за Донбас. Генерали теж готуються до цієї битви. Основна битва буде не на Донбасі, а в Москві", – переконаний Піонтковський.

Він припустив, що ці події розгортатимуться у першій декаді травня. Вони визначать результати війни.

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"Вихід війни зумовлений: Україна переможе, а Росія зазнає поразки. Але питання – яка поразка, і якими будуть її наслідки", — підсумував Андрій Піонтковський.

У Росії стратили Басуріна?

Піонтковський також заявив, що прессекретар "воєнного командування" так званої "ДНР" Едуард Басурін, ймовірно, був розстріляний. На його думку, це сталося після того, як Басурін розкрив намір РФ щодо хімічних атак на Маріуполь.

"Цей дурник і донецький кат Басурін доповідав Скабеєвій, що "цих потвор не можна звідти викурити, сьогодні ми звернемося до хімічних військ". Він на кілька днів зник, думаю, його розстріляли. Він видав страшну російську державну таємницю. Це буде ще мати серйозні міжнародні наслідки", — сказав Піонтковський.

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