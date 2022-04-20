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Істерика у МЗС РФ. Захарова поскаржилася на переговори з Україною

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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20 квітня, 11:58
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Представник МЗС РФ висловила свою думку щодо переговорного процесу
Спікер МЗС РФ Марія Захарова
Спікер МЗС РФ Марія Захарова / Фото: Колаж: Сьогодні

Спікер МЗС країни-терориста Марія Захарова заявила, що там нібито й так очікували "непослідовність" України в ході переговорів. Про це пише РБК .

За версією Захарової, українські делегати то погоджувалися, то відмовлялися приїжджати на зустріч.

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"Тут уже не те, що "довіряй і перевіряй" – тут просто "перевіряй", тому що довіри до цих людей давно вже немає", – поскаржилася речник МЗС РФ.

Нагадаємо, що в перші дні вторгнення Росії в Україні дипломати більшості країн покинули залу Ради ООН з прав людини, коли розпочався виступ російського пропагандиста Сергія Лаврова, який цинічно брехав, що війни в Україні немає і ніхто не нападав.

Переговори з агресором

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