Істерика у МЗС РФ. Захарова поскаржилася на переговори з Україною

Спікер МЗС країни-терориста Марія Захарова заявила, що там нібито й так очікували "непослідовність" України в ході переговорів. Про це пише РБК .
За версією Захарової, українські делегати то погоджувалися, то відмовлялися приїжджати на зустріч.
"Тут уже не те, що "довіряй і перевіряй" – тут просто "перевіряй", тому що довіри до цих людей давно вже немає", – поскаржилася речник МЗС РФ.
Нагадаємо, що в перші дні вторгнення Росії в Україні дипломати більшості країн покинули залу Ради ООН з прав людини, коли розпочався виступ російського пропагандиста Сергія Лаврова, який цинічно брехав, що війни в Україні немає і ніхто не нападав.
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Переговори з агресором
- Переговори України та Росії про припинення війни йдуть дуже важко через те, що РФ вкрай неінтелектуальна політична та військова еліта.
- В даний момент Росія дотримується традиційної тактики тиску на переговори між українською та російською делегаціями щодо припинення війни.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що люди сприймуть мир у будь-якому разі, бо люди хочуть, щоб ця війна закінчилася. Глава держави зазначив, що не можна упускати можливості дипломатичного вирішення питання про світ . Але складно домовлятися із людьми, які катували український народ.
- Росіяни на початку переговорного процесу склали список пунктів , які Україна має виконати Але згодом у Москві зрозуміли, що ніхто виконувати їх ультиматуми не буде.
- Арестович заявляв, що після скандалу зі звірствами російських окупантів у Бучі та Ірпені Росія, звинувативши Україну у провокації, заявила про загрозу зриву переговорів . Проте саме Москва сьогодні максимально зацікавлена у тому, щоб переговори відбулися. Враховуючи невиграшне становище російських військ на полі бою та постійний санкційний тиск на РФ, Кремль гостро потребує укладання угоди з Україною.
- Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська переконана, що її країна має брати участь у переговорах щодо відновлення миру в Україні. Вона зазначила, що Білорусь має бути учасником переговорного процесу, бо з її території запускають ракети по Україні.