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Истерика в МИД РФ. Захарова пожаловалась на переговоры с Украиной

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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20 апреля, 11:58
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Представитель МИД РФ высказала свое мнение касательного переговорного процесса
Спикер МИД РФ Мария Захарова
Спикер МИД РФ Мария Захарова / Фото: Коллаж: Сегодня

Спикер МИД страны-террориста Мария Захарова заявила, что там якобы и так ожидали "непоследовательности" Украины в ходе переговоров. Об этом пишет РБК.

По версии Захаровой, украинские делегаты то соглашались, то отказывались приезжать на встречу.

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"Здесь уже не то, что "доверяй и проверяй" — здесь просто "проверяй", потому что доверия к этим людям давно уже нет", — пожаловалась спикер МИД РФ.

Напомним, что в первые дни вторжения России в Украине дипломаты большинства стран покинули зал Совета ООН по правам человека, когда началось выступление российского пропагандиста Сергея Лаврова, который цинично врал, что войны в Украине нет и никто не нападал.

Переговоры с агрессором

  • Переговоры Украины и России о прекращении войны идут очень тяжело из-за того, что у РФ крайне неинтеллектуальная политическая и военная элита.
  • В данный момент Россия придерживается традиционной тактики давления на переговоры между украинской и российской делегациями о прекращении войны.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что люди воспримут мир в любом случае, потому что люди хотят, чтобы эта война закончилась. Глава государства отметил, что нельзя упускать возможности дипломатического решения вопроса о мире. Но сложно договариваться с людьми, которые пытали украинский народ.
  • Россияне в начале переговорного процесса составили список пунктов, которые Украина должна выполнить. Но впоследствии в Москве поняли, что никто выполнять их ультиматумы не будет.
  • Арестович заявлял, что после скандала со зверствами российских оккупантов в Буче и Ирпене Россия, обвинив Украину в провокации, заявила об угрозе срыва переговоров. Однако именно Москва сегодня максимально заинтересована в том, чтобы переговоры состоялись. Учитывая невыигрышное положение российских войск на поле боя и постоянное санкционное давление на РФ, Кремль остро нуждается в заключении соглашения с Украиной.
  • Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская убеждена, что ее страна должна участвовать в переговорах по восстановлению мира в Украине. Она отметила, что Беларусь должна быть участником переговорного процесса, потому что с ее территории запускают ракеты по Украине.

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