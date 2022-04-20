ФСБ РФ заарештувала "міністра внутрішніх справ "ЛНР": сидить у СІЗО Ростова

На фоні невдач на фронті Москва почала проводити чистку керівників так званої "ЛНР"

ФСБ РФ заарештувала Ігоря Корнета. Фото: колаж "Сьогодні"

На фоні невдач на фронті Москва почала проводити чистку керівників так званої "ЛНР". Внаслідок цього заарештували "міністра внутрішніх справ "ЛНР" генерал-майора" Ігоря Корнета.

Про це повідомляє ГУ розвідки Міністерства оборони України.

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"За отриманою ГУР МО України інформацією, "міністр внутрішніх справ ЛНР генерал-майор" Корнет Ігор Олександрович, 29.04.1973 р. н., заарештований співробітниками ФСБ росії та на теперішній час утримується в слідчому ізоляторі ФСБ в Ростові-на-Дону", – сказано у повідомленні.

Арешт "міністра внутрішніх справ "ЛНР" викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва "республіки", які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазідержави.

"Однак, з боку голови "ЛНР" Пасічника Л. І. прикладаються всі зусилля для звільнення Корнета з під арешту та відновлення на посаді", – зазначили в ГУР МО.

"Міністра внутрішніх справ "ЛНР" генерал-майора" Ігоря Корнета заарештували. Фото: ГУР МО

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