ФСБ РФ заарештувала "міністра внутрішніх справ "ЛНР": сидить у СІЗО Ростова

На фоні невдач на фронті Москва почала проводити чистку керівників так званої "ЛНР". Внаслідок цього заарештували "міністра внутрішніх справ "ЛНР" генерал-майора" Ігоря Корнета.
Про це повідомляє ГУ розвідки Міністерства оборони України.
"За отриманою ГУР МО України інформацією, "міністр внутрішніх справ ЛНР генерал-майор" Корнет Ігор Олександрович, 29.04.1973 р. н., заарештований співробітниками ФСБ росії та на теперішній час утримується в слідчому ізоляторі ФСБ в Ростові-на-Дону", – сказано у повідомленні.
Арешт "міністра внутрішніх справ "ЛНР" викликав негативну реакцію з боку силових структур та політичного керівництва "республіки", які оцінюють це як початок змін у силовому блоці квазідержави.
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"Однак, з боку голови "ЛНР" Пасічника Л. І. прикладаються всі зусилля для звільнення Корнета з під арешту та відновлення на посаді", – зазначили в ГУР МО.
"Міністра внутрішніх справ "ЛНР" генерал-майора" Ігоря Корнета заарештували. Фото: ГУР МО