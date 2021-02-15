Ризиків для здоров'я більше: чим небезпечні нові штами COVID-19

Нові штами коронавируса виявилися більш заразними, аніж вихідний варіант. У всьому світі збільшення кількості інфікованих призводить до посилених карантинних обмежень.

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І поки немає точних даних, чи допомагає щеплення від COVID-19 у боротьбі з вірусом, останні його варіанти, що з'явилися в Великій Британії, Південній Африці та Бразилії, викликають особливе занепокоєння, пише The Washington Post.

Розбираємо найпопулярніші питання про нові штами коронавірусу.

1. Що таке мутований вірус?

Як ідеться на сайті ВООЗ, мутаціями називають зміни вірусу – коли він реплікується або відтворює копії самого себе. Якщо у вірусу з'явилося кілька нових мутацій, його називають "варіантом" вихідного вірусу.

Іноді у мутованого вірусу можуть змінюватися характерні особливості. Наприклад, він може швидше поширюватися або викликати важчий перебіг хвороби. Нині вчені в усьому світі продовжують досліджувати нові мутації вірусу, щоб зрозуміти, наскільки вони небезпечні для людства.

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2. Як нові штами поширюються по світу?

Вперше про новий штам коронавірусу стало відомо у вересні 2020 року. У ЗМІ його прозвали як "коронавірус-мутант із Британії". Тоді ця новина налякала багато країн, внаслідок чого вони припинили авіасполучення з Британією і почали ізолюватися від неї, але чи допомогло це?

Одна за одною країни почали повідомляти про випадки зараження мутованим штамом коронавірусу з Британії, бо він почав поширюватися у світі. Велика Британія ввела посилені карантинні обмеження, а інші країни наслідували її приклад.

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У США представники охорони здоров'я попередили, що штам може стати домінуючим вже в березні. Президент Джо Байден посилив карантин у перші дні свого президентства, щоб спробувати стримати вірус.

На півдні Африки лікарні почали стикатися з проблемами через появу іншого штаму коронавірусу. Як з'ясували вчені, африканський штам виявився набагато небезпечніше британського.

У січні цього року багато країн почав атакувати ще один вид коронавірусу – бразильський. Експерти німецького Інституту ім. Роберта Коха вважають, що бразильський штам схожий із південноафриканським варіантом інфекції. Він вважається більш заразним за звичайний COVID-19.

Однак, за словами вчених, поки немає точної інформації, наскільки складніше переноситься бразильський штам коронавірусу.

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Ще один вид інфекції виявили в Каліфорнії (США). Поки інформації про ступінь небезпеки нового штаму немає. Вчені з'ясовують швидкість його передачі.

3. Наскільки нові штами небезпечні?

У Великій Британії заявили, що британський штам, який на 50-70% заразніший, виявився ще й на 30% смертельнішим.

Головний науковий радник Великої Британії Патрік Валланс так описав новий штам вірусу: "Якщо взяти чоловіка у віці 60 років, з 1000 людей, що заразилися, приблизно 10, на жаль, помруть від вірусу. З новим варіантом на 1000 інфікованих людей можна очікувати смерті приблизно від 13 до 14 людей".

А ось варіант вірусу SARS-CoV-2, виявлений у ПАР, загрожує ризиком повторного зараження коронавірусною інфекцією.

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Точних даних про інші штами вірусу поки немає.

4. Як вони впливають на різні вікові групи?

За словами вчених, британський штам найчастіше поширюється серед дітей молодше 15 років. А ось коронавірус, виявлений в Південній Африці, небезпечний для людей будь-якого віку, які перехворіли на COVID-19.

/ Фото: Сьогодні

5. Чи викликають нові штами COVID-19 інші симптоми?

Існують незначні відмінності в симптомах коронавірусу. Пацієнти, заражені британським штамом інфекції, частіше скаржилися на кашель, болі в горлі, втома або міалгію (болі в м'язах).

Дані Управління національної статистики Великої Британії показують, що люди з новим варіантом рідше втрачають нюх або смак.

6. Як швидко поширюються штами?

Як правило, поширення коронавірусу часто пов'язують зі святами, коли посилюється соціальна взаємодія.

Британський штам коронавируса вже зафіксували в 80 країнах, адже швидкість передачі як мінімум на 35-45% вище, ніж у попередніх штамів.

Також вчені виявили, що варіант COVID-19 з ПАР заразнее на 50%, аніж більш ранні версії. Це призвело до різкого зростання захворюваності на півдні Африки, а також на Сейшельських островах і Маврикії. Африканський штам коронавірусу була виявлена у понад 40 країнах. У той час як бразильський штам – у 10.

7. Наскільки ефективними будуть вакцини?

Багато вчених стурбовані появою нових штамів коронавірусу, бо не всі вакцини, які вже почали вводити людям в деяких країнах, ефективні для боротьби з ними. Але вже щонайменше кілька компаній заявили про ймовірність ефективності їхніх препаратів проти нових мутованих штамів коронавірусу, серед яких Moderna і Pfizer/BioNTech.

В Україні, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, поки не фіксували зараження новими штамами COVID-19.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує

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