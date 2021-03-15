Заразніше і смертельніше: що відомо про нові штами коронавірусу

Протягом розвитку пандемії COVID-19 в світі виявлені й нові варіанти коронавірусу, які легше передаються від людини до людини, а іноді й викликають більш важкий перебіг захворювання.

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Оскільки коронавірус мутував і продовжує мутувати, розповідаємо найголовніше про найпоширеніші штами.

Британський штам: найзаразніший для дітей

Цей варіант коронавірусу швидше за всіх передається між людьми. У Великій Британії заявили, що він на 50% більш заразний, ніж початковий варіант коронавірусу, і на 70% – ніж інші штами.

Коли стало відомо про вірус: вперше був виявлений у Британії у вересні 2020 року.

Симптоми: кашель, втома, біль у м'язах і в горлі.

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Перебіг хвороби та смертність: він швидше розвивається в організмі, тому відзначають більш виражені симптоми. Також цей штам може бути більш заразним для дітей. Вчені відзначають, що у нього вищий рівень інфікування, тому захворювання супроводжується зростанням кількості госпіталізацій і смертей.

Як з ним справляються вакцини: більшість наявних вакцин від COVID-19 (серед яких Pfizer, Moderna і AstraZeneca) ефективні як проти початкового варіанту, так і проти британського.

Бразильський штам: передається швидше, ніж інші мутації

Він виявився в три рази заразніше за "первинний" штам вірусу, тому кількість хворих і тих, кому потрібна госпіталізація, у світі швидко зростає.

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Коли стало відомо про вірус: вперше був виявлений у кінці грудня 2020 року у мандрівників з Бразилії.

Симптоми: висока температура, лихоманка, сильний кашель, раптова втрата смаку та нюху.

Перебіг хвороби та смертність: поки немає досліджень того, як протікає хвороба. Бразильський штам не вважають більш смертоносним, але він поширюється швидше, ніж початковий штам коронавірусу.

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Як з ним справляються вакцини: препарати проти COVID-19, які нині є на ринку, виявилися ефективними проти нового штаму. Однак відсоток ефективності не такий високий, як проти початкового варіанту коронавірусу.

Південноафриканський штам: стійкий до антитіл

Він викликає найбільше побоювань у всьому світі, бо про нього дуже мало інформації. Вчені побоюються, що цей штам може виявитися не тільки більш заразним, ніж інші, а й завдавати непоправної шкоди для здоров'я навіть молодих людей.

Коли стало відомо про вірус: на початку жовтня 2020 року.

Симптоми: висока температура, постійний кашель і втрата смаку або нюху.

Перебіг хвороби та смертність: ризики захворіти найвищі для людей похилого віку або тих, хто страждає на хронічні захворювання. Також люди, які вже перехворіли COVID-19, можуть заразитися цим новим штамом коронавірусу, незважаючи на набутий імунітет.

Як з ним справляються вакцини: перші результати досліджень вказують на те, що вакцини ефективні в боротьбі з південноафриканським штамом, проте імунна відповідь може бути не такою сильною або тривалою.

Угандійський штам: може бути найнебезпечнішим

Даних про штам, який виявили 15 березня в Латвії, поки недостатньо, проте він вважається потенційно небезпечним, оскільки дуже поширений в Уганді й уже встиг дістатися інших країн.

Коли стало відомо про вірус: у лютому 2021 року.

Вчені поки вивчають можливі прояви інфекції та перебіг хвороби. Однак швидке поширення коронавірусу дає привід вважати, що він може бути заразнішим, ніж інші штами.

Мутація вірусу – це нормально?

Як розповіласайту "Сьогодні" вірусолог, завідувачка відділу вірусних інфекцій Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського Алла Мироненко, все віруси мутують, і SARS-CoV-2 теж змінюється.

Чи став вірус більш небезпечним – про це поки не йдеться, це ще не доведено, каже фахівчиня. Щоб з'ясувати, знадобиться час. Поки причин для паніки немає, адже немає підтверджень, що перебіг хвороби більш важкий.

У Всесвітній організації охорони здоров'я не бояться, що мутації коронавірусу можуть спровокувати нову пандемію. Однак поширення нових штамів може викликати повторне зараження і більш швидке поширення інфекції.

Експерти організації відзначають: "Мутація – це природний процес. На самому вірусі це особливо не позначається, проте нам необхідно продовжувати вивчати ці варіанти, зокрема і щодо потенціалу передачі".

Зазвичай поширення коронавірусної інфекції часто пов'язують зі святами, коли посилюється соціальна взаємодія. Тому, щоб захистити себе і близьких, фахівці рекомендують суворо дотримуватися всіх карантинних обмежень, на яких наполягає МОЗ.

Раніше сайт "Сьогодні" розібрав найпопулярніші питання про нові штами коронавірусу.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус мутує

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