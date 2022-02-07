Росія допоможе Україні вступити до НАТО: у Литві пояснили

Обіцянка НАТО на Бухарестському саміті у 2008 році, що Україна та Грузія стануть членами НАТО, залишається чинною

Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Спікер Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен заявила, що російська агресія може сприяти швидшому вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Про це вона сказала в інтерв'ю ТСН.

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Чміліте-Нільсен зазначила, що ніхто не може скасувати суверенне право України вільно обирати альянси, оборонний союз, частиною якого вона хотіла б бути, включаючи НАТО. Обіцянка НАТО у 2008 році не змінюється.

"Членство в НАТО, звичайно, залежить від багатьох обставин. Але я також не можу виключити, що шлях, який обрала Російська Федерація, її агресивні кроки в середньостроковій перспективі можуть мати зворотний бажанням Російської Федерації ефект, що це прискорить процес членства України або інших країн, як у випадку Швеції та Фінляндії", – сказала вона.

Україна прагне НАТО