Росія допоможе Україні вступити до НАТО: у Литві пояснили

Спікер Сейму Литви Вікторія Чміліте-Нільсен заявила, що російська агресія може сприяти швидшому вступу України до Північноатлантичного альянсу.
Про це вона сказала в інтерв'ю ТСН.
Чміліте-Нільсен зазначила, що ніхто не може скасувати суверенне право України вільно обирати альянси, оборонний союз, частиною якого вона хотіла б бути, включаючи НАТО. Обіцянка НАТО у 2008 році не змінюється.
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"Членство в НАТО, звичайно, залежить від багатьох обставин. Але я також не можу виключити, що шлях, який обрала Російська Федерація, її агресивні кроки в середньостроковій перспективі можуть мати зворотний бажанням Російської Федерації ефект, що це прискорить процес членства України або інших країн, як у випадку Швеції та Фінляндії", – сказала вона.
Україна прагне НАТО
- Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна має отримати ПДЧ у НАТО у 2022 році. Він нагадав, що для отримання Плану дій щодо членства в Альянсі вже проведено достатньо реформ – надання його Україні лише посилить євроатлантичний простір.
- Також президент України Володимир Зеленський у Брюсселі звернувся до НАТО через погрози Росії.
- Крім того, речник військового відомства США Джон Кірбі заявив, що Росія не має права накласти вето на питання про вступ країн до НАТО. За його словами, це питання можуть вирішити лише ці держави та сам Альянс.