Російські винищувачі вторглися у повітряний простір Швеції

У міжнародного злочинця Володимира Путіна чи нерви здають, чи його деморалізована армія зовсім нездатна триматися правильного курсу і не перетинати кордонів чужих країн. 2 березня Швеція повідомила, що до її повітряного простору вторглися російські винищувачі.
Про це повідомляє територіальна охорона королевства.
Що відомо
У заяві сказано, що в середу чотири російські винищувачі порушили повітряний простір Швеції. Два російські Су-27 і два російські Су-24 порушили повітряний простір Швеції у східній частині країни неподалік Готланда. ВПС Швеції провели операцію з Jas 39 Gripen з підготовки до інциденту та задокументували інцидент у вигляді фотографії.
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"Це показує, що ми добре реагуємо (на подібні інциденти – Ред.). Ми були на місці, щоб забезпечити територіальну цілісність та межі Швеції. Ми повністю контролюємо ситуацію. У світлі ситуації ми дуже серйозно ставимося до інциденту. Це непрофесійні та безвідповідальні дії з боку Росії ", – наводяться в заяві слова командувача ВПС Карл-Йохана Едстрема.
Обстановка
- Російські військові літаки ще до вторгнення в Україну постійно порушували повітряний простір країн Заходу. Завжди все закінчувалося банальним попередженням Москви, більше не робити.
- Наприклад, 3 лютого Великобританія заявляла, що другий день поспіль змушена піднімати винищувачі Typhoon, щоби супроводити літаки, які наближалися до зони її інтересів. Тоді проривалися у повітряний простір військові літаки РФ.
- Не туди залітали й літаки Білорусі. У серпні 2020 року білоруський вертоліт порушив литовський кордон та вторгся у повітряний простір країни. Через цей інцидент послу Білорусі у Литві вручили ноту протесту.