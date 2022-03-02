Российские истребители вторглись в воздушное пространство Швеции

У международного преступника Владимира Путина толи нервы сдают, толи его деморализованная армия совсем неспособна держатся правильного курса и не пересекать границ чужих стран. 2 марта Швеция сообщила, что в ее воздушное пространство вторглись российские истребители.
Об этом сообщает территориальная охрана королевства.
Что известно
В заявлении сказано, что в среду четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции. Два российских Су-27 и два российских Су-24 нарушили воздушное пространство Швеции в восточной части страны недалеко от Готланда. ВВС Швеции провели операцию с Jas 39 Gripen по подготовке к инциденту и задокументировали инцидент в виде фотографии.
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"Это показывает, что мы хорошо реагируем (на подобные инциденты – Ред.). Мы были на месте, чтобы обеспечить территориальную целостность и границы Швеции. Мы полностью контролируем ситуацию. В свете сложившейся ситуации мы очень серьезно относимся к инциденту. Это непрофессиональные и безответственные действия со стороны России", — приводятся в заявлении слова командующего ВВС Карл-Йохана Эдстрёма.
Обстановка
- Российские военные самолеты еще до вторжения в Украину постоянно нарушали воздушное пространство стран Запада. Всегда все заканчивалось банальным предупреждением Москвы, больше так не делать.
- Например, 3 февраля Великобритания заявляла, что второй день подряд вынуждена поднимать истребители Typhoon, чтобы сопроводить самолеты, которые приближались к зоне ее интересов. Так прорывались в воздушное пространство военные самолеты РФ.
- Не туда залетали и самолета Беларуси. В августе 2020 года белорусский вертолет нарушил литовскую границу и вторгся в воздушное пространство страны. Из-за этого инцидента послу Беларуси в Литве вручили ноту протеста.