З музикою та шашликами: голландські моряки влаштували вечірку на субмарині

Підводний човен HNLMS Dolfijn з веселими підводниками сплив на вихідних в Ла-Манші

На минулих вихідних мешканці англійського Корнуолла стали свідками незвичайного явища – в Ла-Манші біля берегів міста сплив величезний підводний човен, на корпусі якого влаштували вечірку.

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Про це повідомляє Cornwall Live.

Очевидці впізнали в судні субмарину класу "Морж" Королівських ВМС Нідерландів і виклали зняті з берега фото і відео підводного човна.

Один з користувачів Twitter написав, голландські субмарини можна нерідко побачити в затоці Маунтс-Бей біля Корнуолла, де часто проходять навчання підводних човнів Великої Британії та її союзників.

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Точки над "i" розставили в ВМС Нідерландів, опублікувавши в своєму Twitter фото відпочинку моряків на корпусі підводного човна HNLMS Dolfijn.

Фото: twitter.com/ozd_czsk

Моряки також зняли відео свого відпочинку – з музикою, барбекю на корпусі підводного човна та дельфінами, що пропливали повз.

Видео: twitter.com/ozd_czsk

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Нагадаємо, що рік тому в мережі з'явилося схоже відео, але вже з британськими моряками – їхній капітан теж влаштував їм вечірку на корпусі субмарини HMS Trenchant під час карантину, за що був звільнений.

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