З музикою та шашликами: голландські моряки влаштували вечірку на субмарині

На минулих вихідних мешканці англійського Корнуолла стали свідками незвичайного явища – в Ла-Манші біля берегів міста сплив величезний підводний човен, на корпусі якого влаштували вечірку.
Про це повідомляє Cornwall Live.
Очевидці впізнали в судні субмарину класу "Морж" Королівських ВМС Нідерландів і виклали зняті з берега фото і відео підводного човна.
Один з користувачів Twitter написав, голландські субмарини можна нерідко побачити в затоці Маунтс-Бей біля Корнуолла, де часто проходять навчання підводних човнів Великої Британії та її союзників.
Фото: twitter.com/KaiGreet
Точки над "i" розставили в ВМС Нідерландів, опублікувавши в своєму Twitter фото відпочинку моряків на корпусі підводного човна HNLMS Dolfijn.
Фото: twitter.com/ozd_czsk
Моряки також зняли відео свого відпочинку – з музикою, барбекю на корпусі підводного човна та дельфінами, що пропливали повз.
Нагадаємо, що рік тому в мережі з'явилося схоже відео, але вже з британськими моряками – їхній капітан теж влаштував їм вечірку на корпусі субмарини HMS Trenchant під час карантину, за що був звільнений.
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк