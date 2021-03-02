Санкції проти "Північного потоку – 2": Німеччина все ще сподівається домовитися з США

Уряд Німеччини продовжить шукати діалогу з адміністрацією президента США Джо Байдена з питання запобігання санкціям проти проекту будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2".

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Про це йдеться у відповіді Кабінету міністрів ФРН на запит фракції "Союзу 90"/"зелених", передає DW.

"Після набуття чинносты поправками до закону про санкції Protecting Europe's Energy Security Act (PEESA) 1 січня 2021 року федеральний уряд спільно з європейськими партнерами багаторазово закликав до проведення консультацій на урядовому рівні", – йдеться в документі.

У відповіді також зазначається, що тема санкцій у зв'язку з "Північним потоком – 2" буде частиною перших переговорів з новою адміністрацією США після того як відповідальні особи будуть затверджені Сенатом.

Водночас в уряді Німеччини відмовилися розголошувати суть переговорів з Вашингтоном по темі санкцій проти "Північного потоку – 2", пославшись на їх конфіденційність.

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На запитання про можливий дефіцит газових поставок у ФРН в разі відмови від завершення будівництва нового газопроводу Кабмін заявив про ймовірну необхідність модернізації транзитних газопроводів, що проходять через територію України, а також додаткових з'єднаннях їх з інфраструктурою поставок скрапленого газу.

Нагадаємо, раніше в Держдепі США заявили, що не ведуть переговори з Німеччиною про можливість завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2".

Ми також повідомляли, що як мінімум 18 європейських компаній уже вийшли або пообіцяли припинити свою участьу спірному проекті з будівництва газопроводу "Північний потік – 2" після розширення американських санкцій проти Росії.

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