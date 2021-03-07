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Сенат США підтримав "План порятунку Америки" Байдена на 1,9 трлн доларів

7 березня, 00:53

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Вжиті заходи мають підтримати економіку і американців під час пандемії

Сенат Сполучених Штатів після більш як доби розгляду затвердив запропонований президентом Джо Байденом пакет заходів на 1,9 трлн доларів, які повинні стимулювати економіку США і допомогти американцям під час пандемії.

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Про це повідомляє "Голос Америки".

За законопроєкт проголосували 50 сенаторів від Демократичної партії, проти – 49 сенаторів-республіканців.

Розгляд законопроєкту почався у п'ятницю і тривав до ранку суботи. Зазначається, що процес голосування зайняв понад 12 годин, тому що демократам знадобився час, щоб заручитися підтримкою сенатора від своєї ж партії Джо Менчіна, який виступав за обмеження доплат зі страхування, передбачених у законопроєкті.

"План порятунку Америки" на 1,9 трильйона доларів вміщує фінансування закупівлі вакцин і предметів медичного призначення, розширення виплат допомоги з безробіття і новий пакет екстреної фінансової допомоги для домогосподарств, малих підприємств, а також урядів штатів і місцевої влади.

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Зокрема в пакеті передбачені прямі виплати по 1400 доларів американцям, які заробляють до 80 000 доларів на рік без вирахування податків. Також передбачені доплати 300 доларів до виплат із безробіття, збільшення продовольчої допомоги нужденним, допомогу на виплати за оренду житла, пільгове кредитування для малого бізнесу, який постраждав від пандемії.

Нагадаємо, США виділять Україні 125 млн доларів у рамках федеральної програми "Ініціатива допомоги з безпеки України".

Ми також повідомляли, що перші два штати США Техас і Міссісіпі оголосили про скасування основних карантинних обмежень, зокрема й обов'язкового носіння масок.

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