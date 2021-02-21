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"Північний потік – 2" запитав у Німеччини термінового дозволу на продовження робіт

21 лютого, 22:32

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Раніше будівництво газопроводу в німецьких водах опротестували екологи

Оператор будівництва російського газопроводу "Північний потік – 2" подав запит про негайний дозвіл на прокладення труб у водах Німеччини в Федеральне відомство з морського судноплавства і гідрографії (BSH).

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Про це повідомляє DW.

Подання запиту пов'язане з тим, що раніше природоохоронні організації Deutsche Umwelthilfe і Німецький союз охорони природи та біорізноманіття оскаржили видання дозволу оператору "Північного потоку – 2" на будівництво газопроводу.

У BSH підтвердили, що отримали заявку і її нині розглядають, але коли буде ухвалене рішення щодо неї, невідомо.

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Зазначимо, оператор "Північного потоку – 2" стверджує, що проєкт готовий приблизно на 95% – залишається укласти 120 кілометрів труб у водах Данії та близько 28 кілометрів – у водах Німеччини.

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Нагадаємо, у січні екологи з Німецького союзу охорони природи та біорізноманіття (Naturschutzbund Deutschland e.V. – NABU) і "Німецької екологічної допомоги" (Deutsche Umwelthilfe) оскаржили дозвіл на прокладання газопроводу "Північний потік – 2", виданий Федеральним відомством з питань судноплавства і гідрографії (BSH).

Ми також повідомляли, що, за інформацією Служби зовнішньої розвідки України, будівництво газопроводу "Північний потік – 2" планують завершити до Дня Росії – 12 червняі щоб встигнути до цього терміну, робітники нехтують технологічними процедурами.

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Росія Німеччина газопровід вирішення Північний потік 2
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