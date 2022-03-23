Світ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ‼ Переговори з агресором 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Світові новини Євросоюз

Шольц після розмови з Путіним зателефонував Зеленському

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
23 березня, 23:33
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Федеральний канцлер поцікавився оцінкою української сторони переговорного процесу
Шольц зателефонував Путіну та Зеленському. Колаж "Сьогодні"
Шольц зателефонував Путіну та Зеленському. Колаж "Сьогодні"

У середу, 23 березня, федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонував президенту РФ Володимиру Путіну, після чого поспілкувався з українським лідером Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє сайт глави німецького уряду.

Реклама

Деталі

У ході розмови з главою Кремля обговорювався "актуальний стан зусиль Росії та України щодо пошуку дипломатичного рішення". Шольц заявив про необхідність якнайшвидшого припинення вогню та покращення гуманітарної ситуації.

У телефонній розмові із Зеленським, яка відбулася після цього, Шольц поцікавився оцінкою української сторони поточної ситуації та перебігу переговорного процесу. Сторони домовилися залишатися у тісному контакті.

Заява Шольця

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що росіяни не відповідають за те, що президент РФ Володимир Путін розв'язав війну проти України. Шольц засудив нападки на вихідців із Росії.

Реклама

Він назвав такі дії "абсолютно неприпустимими".

"Абсолютно неприпустимо, коли людей, які приїжджають із Росії, ображають, обзивають або нападають фізично. Тому що це війна Путіна. Тільки він несе відповідальність за це" , – Заявив Шольц.

В свою чергу, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, прагнучи виправдати свою нерішучість, пропонує поділити простих росіян та Володимира Путіна як автора війни.

Реклама

Читайте інші новини "Сьогодні":

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Світ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Українці за кордоном
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Дані на 10:00 23 березня
ВТРАТИ РОСІЇ
1
Особовий склад Особовий склад
15600
2
Літаки Літаки
101
3
Гелікоптери Гелікоптери
124
4
Танки Танки
517
5
ББМ ББМ
1578
6
Артилерія Артилерія
267
7
Засоби ППО Засоби ППО
47
8
РСЗВ РСЗВ
80
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
70
10
БПЛА БПЛА
42
11
Катери Катери
4
12
Транспорт Транспорт
1008
Докладніше
Наші янголи-охоронці

Лейтенант Пантелюк Сергій - командир взводу. Разом зі своїми бійцями зустрів колону танків поблизу Рівнопілля (Чернігівщина), зумів знищити бронетехніку ворога та зупинив наступ. Отримав поранення, несумісне з життям… Цього ж дня дружина народила йому дочку, яку він так і не встиг побачити. Але вона точно буде пишатися батьком, Героєм України.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Василь Штефко – солдат-доброволець, рота вогневої підтримки 128-ї гірничо-штурмової бригади. Втратив обидві ноги на виробництві (у нього – протези), але це не зупинило 55-річного чоловіка піти у військкомат і переконати всіх, що він буде корисним у захисті батьківщини: "Просто не зміг сидіти вдома. Як і мій батько, який у 1941-му, коли йому було 15, збрехав, що вже повнолітній, і пішов на фронт"... Дружина і 11-річна дочка чекають на воїна з перемогою.
Слава Україні!

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Світ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти