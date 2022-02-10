Столтенберг розповів про плани НАТО розмістити бойові групи біля кордонів України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс розглядає довгострокове розміщення бойових груп у Чорноморському регіоні, зокрема в Румунії, на зразок вже наявних у країнах Балтії та Польщі.
Про це він повідомив на пресконференції з прем'єром Британії Борисом Джонсоном.
За словами генсека, НАТО зараз робить багато чого одночасно.
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"Насамперед ми маємо збільшену присутність у східній частині Альянсу: з великою кількістю військових, бойових груп, літаків, кораблів" – сказав Столтенберг.
По-друге, за словами генсека, вони підвищили готовність сил НАТО, які у разі потреби можуть посилити.
"І, по-третє, зараз ми розглядаємо, де нам потрібне більш довгострокове розміщення у східній частині Альянсу. Сьогодні у нас є бойові групи у країнах Балтії та Польщі. Але зараз ми розглядаємо розміщення подібних бойових груп у Чорноморському регіоні, у Румунії", – зазначив Столтенберг.
Військова присутність НАТО
На Варшавському саміті у 2016 році керівники країн Альянсу вирішили посилити військову присутність НАТО на східних кордонах блоку у відповідь на зміну безпекової ситуації.
З того часу чотири багатонаціональні бойові групи загальною чисельністю близько 4500 військовослужбовців було розгорнуто у країнах Балтії та Польщі.
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