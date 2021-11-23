Страшна ДТП у Болгарії: спалахнув автобус, десятки людей загинули (фото)

У палаючому автобусі також загинуло багато дітей, а ті, хто врятувалися, – сильно постраждали

ДТП у Болгарії. Колаж "Сьогодні"

Сьогодні вночі в Болгарії сталася ДТП неподалік міста Софія, в якій загинуло 45 осіб, серед яких понад 10 дітей. Автобус перевозив туристів із Північної Македонії. Про це повідомляє болгарське видання BGNES.

Автокатастрофа сталася близько другої години ночі біля села Боснек на 31-му кілометрі траси "Струма" приблизно за 45 кілометрів від болгарської столиці. Загалом в автобусі було 52 особи – більшість загинули.

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"На 31-му кілометрі траси сталася ДТП з автобусом, в якому їхали 52 особи, внаслідок чого виникла пожежа. Загинули 45 осіб. На місці керує ситуацією голова МВС. Оперативно-розшукові заходи тривають, але пожежа сталася внаслідок нещасного випадку. Інших постраждалих доставлено до лікарні", – повідомив начальник пожежної охорони.

Автобус повністю вигорів. Фото: bgnes

Як розповіли у лікарні, семеро осіб, які були доставлені, вистрибували з вікон автобуса, рятуючись від пожежі. Всі з опіками обличчя та верхніх дихальних шляхів, у двох на руках опіки, в інших – рвані рани. Сьома постраждала з переломом стегна була поміщена до травматологічного відділення.

Фото: bgnes

Що могло спричинити аварію?

За словами мера болгарського міста Пернік Станіслава Володімірова, точна причина аварії наразі не відома, розглядають кілька версій.

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"Причин аварії може бути багато, можливо, водій спав, може бути інша причина. Від учора йде дощ, ділянка пряма з ухилом", – сказав він.

Фото: bgnes

А дорожній експерт із Болгарії Діана Русінова розповіла, що на цій ділянці траси було багато проблем, минулого літа там латали ями. Також тут часто перевищують швидкість, що призводить до великої кількості ДТП.

Українці там були?

Речник МЗС України Олег Ніколенко у коментарі "Сьогодні" сказав, що поки невідомо, чи є серед постраждалих наші співвітчизники.

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"Посольство України в Болгарії вже взаємодіє з болгарськими правоохоронцями для з'ясування, чи є українці серед постраждалих внаслідок аварії автобуса поблизу Софії", – сказав він.

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