Три країни ЄС проти статусу кандидата на членство для України – Стефанішина

Віце-прем'єр з євроінтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що в ЄС є сім країн, які говорять про інші формати, а не про статус кандидата, а три з них взагалі виступають проти надання Україні статусу кандидата на членство.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
"У цілому приблизно сім країн Євросоюзу – це не східноєвропейські і не балтійські країни, як ви можете собі уявити, – висловлювали пропозиції щодо якогось іншого формату, пропонуючи екстракандидатство чи умовне кандидатство. Було дуже багато різних пропозицій. Але фактично є три основні країни, які сьогодні не хочуть давати "зелене світло" для України", – сказала Стефанішина.
Проте називати ці країни вона не стала. Також Стефанішина додала, що впевнена, що на саміті ЄС 23-24 червня, на якому можуть ухвалити рішення про статус кандидата для України, жоден із лідерів Європейського Союзу не зможе сказати Україні "ні".
Шлях України до Євросоюзу
- Україна офіційно початку євроінтеграційного процесу . Усі лідери держав та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.
- Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.
- Європейська рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію.
- Президент України Володимир Зеленський на тлі вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою. Перед цим Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу .
- Україна вже на півдорозі в ЄС, але затяжна війна може погано позначитися на процесі вступ до Євросоюзу.