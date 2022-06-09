Три страны ЕС против статуса кандидата на членство для Украины – Стефанишина

Вице-премьер по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в ЕС есть семь стран, которые говорят о других форматах, а не о статусе кандидата, а три из них вообще выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
"В целом примерно семь стран Евросоюза – это не восточноевропейские и не балтийские страны, как вы можете себе представить, – высказывали предложения по какому-то другому формату, предлагая экстракандидатство или условное кандидатство. Было очень много разных предложений. Но фактически есть три основные страны, которые сегодня не хотят давать "зеленый свет" для Украины", - сказала Стефанишина.
Однако называть эти страны она не стала. Также Стефанишина добавила, что уверена, что на саммите ЕС 23-24 июня, на котором могут принять решение о статусе кандидата для Украины, ни один из лидеров Европейского Союза не сможет сказать Украине "нет".
Шлях України до Євросоюзу
- Україна офіційно почала євроінтеграційний процес. Усі лідери держав та урядів країн Євросоюзу на засіданні Ради ЄС сказали "так" нашій країні. Наступне слово – за Єврокомісією.
- Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн сказала, що українці є частиною європейської сім'ї та будуть прийняті до ЄС.
- Європейська рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію.
- Президент України Володимир Зеленський на тлі вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою. Перед цим Зеленський підписав заявку на вступ України до Європейського Союзу.
- Україна вже на півдорозі в ЄС, але затяжна війна може погано позначитися на процесі вступу до Євросоюзу.