Три страны ЕС против статуса кандидата на членство для Украины – Стефанишина

Решение Евросовета о предоставлении Украине статуса кандидата в членство в ЕС ожидается 23-24 июня

Стефанишина уверена, что никто в ЕС не сможет сказать Украине нет. Фото: коллаж "Сегодня"

Вице-премьер по евроинтеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что в ЕС есть семь стран, которые говорят о других форматах, а не о статусе кандидата, а три из них вообще выступают против предоставления Украине статуса кандидата на членство.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

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"В целом примерно семь стран Евросоюза – это не восточноевропейские и не балтийские страны, как вы можете себе представить, – высказывали предложения по какому-то другому формату, предлагая экстракандидатство или условное кандидатство. Было очень много разных предложений. Но фактически есть три основные страны, которые сегодня не хотят давать "зеленый свет" для Украины", - сказала Стефанишина.

Однако называть эти страны она не стала. Также Стефанишина добавила, что уверена, что на саммите ЕС 23-24 июня, на котором могут принять решение о статусе кандидата для Украины, ни один из лидеров Европейского Союза не сможет сказать Украине "нет".

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