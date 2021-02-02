Його госпіталізували з коронавірусною хворобою

100-річний ветеран Другої світової війни капітан Том Мур, який під час пандемії COVID-19 зібрав майже 33 мільйони фунтів (понад 1 млрд гривень) для британських медпрацівників, помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Реклама

Про це повідомляє ABC News.

Минулого тижня стало відомо, що Том Мур захворів на COVID-19. Його госпіталізували через проблеми з диханням. За словами його сім'ї, протягом останніх декількох тижнів Мур лікувався від пневмонії.

В тренді Помер британський ветеран Том Мур: зібрав мільйони для лікарів під час пандемії

Реклама

Королева Єлизавета II особисто висловила співчуття родині Мура.

Також днями помер американський фотограф Ріки Пауелл, який знімав багатьох американських знаменитостей. Він пішов із життя від серцевої недостатності у віці 59 років.

Раніше також повідомляли, що через коронавірус помер сценарист "Сімпсонів".

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама