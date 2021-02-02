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Помер британський ветеран Том Мур: зібрав мільйони для лікарів під час пандемії

2 лютого, 18:50

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Його госпіталізували з коронавірусною хворобою

100-річний ветеран Другої світової війни капітан Том Мур, який під час пандемії COVID-19 зібрав майже 33 мільйони фунтів (понад 1 млрд гривень) для британських медпрацівників, помер від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

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Про це повідомляє ABC News.

Минулого тижня стало відомо, що Том Мур захворів на COVID-19. Його госпіталізували через проблеми з диханням. За словами його сім'ї, протягом останніх декількох тижнів Мур лікувався від пневмонії.

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Помер британський ветеран Том Мур: зібрав мільйони для лікарів під час пандемії
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Королева Єлизавета II особисто висловила співчуття родині Мура.

Також днями помер американський фотограф Ріки Пауелл, який знімав багатьох американських знаменитостей. Він пішов із життя від серцевої недостатності у віці 59 років.

Раніше також повідомляли, що через коронавірус помер сценарист "Сімпсонів".

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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