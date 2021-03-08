В Амстердамі провели масову вечірку-експеримент з поширення COVID-19 (фото)

В Амстердамі (Нідерланди) в суботу, 6 березня, відбулася перша за багато місяців карантину через COVID-19 танцювальна вечірка в клубі. У найбільшому мюзик-холі Амстердама ZiggoDome проводили дослідження з поширення коронавірусу, результатом якого може стати послаблення карантину в країні.

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Про це повідомляє Reuters.

/ Фото: Reuters

Загалом до участі в заході допустили 1300 людей – у звичайний час заклад вміщує до 17 000 осіб.

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Учасників поділили на шість груп, кожна з яких повинна була дотримуватися своїх правил дистанціювання, маскового режиму і свободи пересування – за пересуваннями і контактами на вечірці стежили за допомогою спеціальних бейджів.

/ Фото: Reuters

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Усім гостям необхідно було отримати негативний результат тесту на коронавірус за 48 годин до заходу, а через п'ять днів після вечірки їх перевірять ще раз.

Урядові радники мають намір використати дані експерименту в клубі для ухвалення рішень про можливе послаблення карантину в найближчі місяці.

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/ Фото: Reuters

"Ми сподіваємося, що це може привести до вибіркового відкриття закладів", – поділився один з організаторів.

Нагадаємо, згідно з останніми дослідженнями, пандемія COVID-19 негативно відбилася на жінках, посиливши нерівність між чоловіками і жінками майже в усіх сферах життя в усьому світі.

Ми також писали, що в Україні збільшилася кількість хворих на COVID-19, молодших 30 років.

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