Жінки постраждали від пандемії COVID-19 більше, ніж чоловіки. Дослідження

Майже у всіх сферах життя нерівність між чоловіками і жінками посилилася

Пандемія COVID-19 негативно відбилася на жінках. Про це йдеться в звіті Єврокомісії про гендерну рівність в Євросоюзі, документ оприлюднений напередодні Міжнародного жіночого дня.

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Пандемія посилила нерівність між чоловіками і жінками майже в усіх сферах життя і в Європі, і в усьому світі, відкинувши назад досягнення на шляху до гендерної рівності за останні роки. Для того, щоб відстежувати прогрес у досягненні цілей Стратегії гендерної рівності, Єврокомісія запустила портал моніторингу цієї стратегії.

Як саме відбився коронавірус на жінках

Зросла кількість випадків домашнього насильства. Наприклад, у Франції повідомлень про домашнє насильство побільшало на 32% за перший тиждень локдауну, у Литві – на 20% за перші три тижні. Подібну статистику фіксують всі країни – члени ЄС.

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Жінки на передовій боротьби з коронавірусною хворобою – частіше зустрічаються з інфекцією. 76% медпрацівників і соціальних працівників – жінки, також 86% жінок серед тих, хто надає медичну допомогу та іншу допомогу адресно на дому. В результаті жінки в цій сфері перевантажені роботою і піддають своє здоров'я більшому ризику.

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Жінки більше постраждали від падіння ринку праці. У сферах, які найсильніше потерпають від пандемії, – роздрібна торгівля, готельний бізнес, догляд і хатня робота – більше жінок. І вони не можуть працювати, оскільки цю роботу не виконаєш віддалено. Також жінок менш охоче беруть на роботу відтоді, як ринок праці трохи ожив влітку 2020 року. Працевлаштування чоловіків зросло на 1,4%, тоді як жінок – на 0,8%.

Домашньої роботи значно додалося. Жінки проводять у середньому 62 години на тиждень, доглядаючи за дітьми,а от чоловіки – 36 годин. А ще 23 години на тиждень зайняті хатньою роботою, чоловіки – тільки 15 годин.

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Жінок істотно менше в складі органів, які ухвалюють рішення щодо протидії COVID-19. Дослідження 2020 року показало, що чоловіків набагато більше, ніж жінок, в органах, створених для реагування на пандемію. З 115 національних цільових груп з COVID-19 в 87 країнах, включно з 17 державами – членами ЄС, 85,2% складалися здебільшого із чоловіків, 11,4% – переважно із жінок, і тільки 3,5% мали гендерний паритет. На політичному рівні тільки 30% міністрів охорони здоров'я в ЄС – жінки.

Раніше в ВООЗ попередили, що пандемія коронавірусу викликала "масову травму" в усьому світі. Вона набагато більша, ніж після Другої світової війни, оскільки зачепила більшу кількість людей.

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