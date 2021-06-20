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У Бельгії обвалилася школа, серед жертв можуть бути українці (відео)

20 червня 2021 21:37

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Внаслідок обвалення при будівельних роботах будівлі в Антверпені загинули троє робітників, дев'ять госпіталізовано

/ Фото: Getty Images

У бельгійському Антверпені під час будівельних робіт обвалилася будівля школи, унаслідок чого загинули п'ятеро робітників, ще дев'ять отримали поранення. За непідтвердженими даними, на об'єкті працювали зокрема й українці.

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Про це повідомила місцева влада, передає AP.

Обвалення сталося напередодні пізно ввечері. Зазначається, що пожежники і собаки-рятувальники працювали всю ніч, витягуючи постраждалих і тіла загиблих, а будівельна компанія розчищала завали і працювала над безпекою об'єкту.

На цей момент знайдені всі робітники, які працювали на об'єкті. За даними рятувальників, троє з поранених перебувають у реанімації, а одного з легко постраждалих уже виписали.

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Бельгійські ЗМІ повідомили, що серед тих, що працювали на будівництві школи, були громадяни Португалії, Румунії та України, однак чи є українці серед загиблих або поранених, не відомо.

Місце трагедії відвідали король Бельгії Філіп і прем'єр-міністр Олександр де Кроо.

Нагадаємо, 16 червня у Києві в одному з будинків на вулиці Бульварно-Кудрявська, 45Б обвалилася підлога у квартирі, у результаті чого постраждали кілька людей.

Раніше у Єгипті в Олександрії вночі обвалився триповерховий багатоквартирний будинок – поки мешканці спали, будівля склалася, як картковий будиночок.

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