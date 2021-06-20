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В Бельгии обрушилась школа, среди жертв могут быть украинцы (видео)

20 июня 2021 21:37

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В результате обрушения при строительных работах здания в Антверпене погибли трое рабочих, девять госпитализированы

Обрушение школы в Бельгии

Обрушение школы в Бельгии / Фото: Getty Images

В бельгийском Антверпене в ходе строительных работ обрушилось здание школы, в результате чего погибли пять рабочих и девять получили ранения. По неподтвержденным данным, на объекте работали в том числе украинцы.

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Об этом сообщили местные власти, передает AP.

Обрушение произошло накануне поздно вечером. Отмечается, что пожарные и собаки-спасатели трудились всю ночь, вытаскивая пострадавших и тела погибших, а строительная компания расчищала завалы и работала над обеспечением безопасности объекта.

На данный момент найдены все работавшие на объекте рабочие. По данным спасателей, трое из раненых находятся в реанимации, а одного из неияжело пострадавших уже выписали.

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Бельгийские СМИ сообщили, что среди работавших на строительстве школы были граждане Португалии, Румынии и Украины, но есть ли украинцы среди погибших и раненых не известно.

Место трагедии посетили король Бельгии Филипп и премьер-министр Александр де Кроо.

Напомним, 16 июня в одном из домов на улице Бульварно-Кудрявская, 45Б обрушился пол в квартире, в результате чего пострадали несколько человек.

Ранее в Египте в Александрии ночью обрушился трехэтажный многоквартирный дом – пока жители спали, здание сложилось, как карточный домик.

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