У Берліні заборонили українську символіку на заходах 8-9 травня

Українські активісти планували провести мирну акцію у столиці Німеччини

Поліція заборонила прапор України у столиці Німеччини на 9 травня / Фото: Укрінформ, Колаж: Сьогодні

У Берліні заборонили використовувати російську та українську символіку на День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні

Про це пише "Європейська правда".

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У коментарі "ЄвроПравді" Ганна Прайне-Косач, віце-президент українсько-німецької асоціації "Ukraine Future", розповіла, що два тижні тому українська громада у Берліні домовилася з місцевою владою про проведення акції та отримала дозвіл.

Планувалося, що вшанувати пам'ять загиблих у Берліні зберуться близько 20 тисяч українців, проведення демонстрації не планувалося.

Але ввечері 6 травня поліція Берліна направила організаторам документ, у якому зазначено про заборону використання будь-якої символіки України під час відвідування пам'ятників Другої світової війни.

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Фрагмент документа німецької поліції

Місто в Житомирській області відмовилося від літери Z на гербі

У місті Новоград-Волинському Житомирської області вирішили прибрати букву Z із герба міста. Все для того, щоб герб не асоціювався із російськими окупантами. Таке рішення 31 березня ухвалила міська рада, пише Громадське.

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Депутати вирішили прибрати букву Z із зображень малого та повного гербів Новограда-Волинського. Ця літера означала першу назву міста Звягель.

Російські загарбники використовують цей символ у пропагандистських цілях та для маркування техніки.

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