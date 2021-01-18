У Чехії ускладнять іспит з чеської мови для українців

Після шести років обговорень Міністерство освіти Чехії вирішило посилити вимоги до знання чеської мови для іноземців, в тому числі для українців, які хочуть постійно жити в Республіці.

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Про це повідомляє місцеве видання Novinky.cz.

Міністр Роберт Плага представить в уряд проєкт постанови, яка ускладнить іспит на одну ступінь – з А1 до А2.

12 років тому було прийнято рішення, що дозвіл на постійне проживання, дасть іноземцеві ті ж права, що і чеським громадянам (окрім права голосу), однак здобувач має довести, що розмовляє по-чеськи. Це було необхідно для полегшення інтеграції іноземців, можливості спілкуватися, орієнтуватися в правах і обов'язках без перекладача.

Умовою посилення іспитів була організація доступних мовних курсів в інтеграційних центрах, розташованих у кожному регіоні, і з 2020 року фінансованих державою. За словами Плаги, їхня якість буде дуже важливо.

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"Зараз у Чеській Республіці зареєстровано близько 600 тисяч іноземців і, за оцінками, близько 200 тисяч незареєстрованих громадян ЄС", – сказав міністр в урядовому документі, згідно з яким "кількість людей, які повинні будуть скласти іспит з чеської мови", зросте.

Як підкреслює видання, велика кількість іноземців приїхала до Чехії в основному три роки тому, особливо з України, тому наступного року очікується "в кілька разів більша кількість претендентів на ПМЖ", пише в обгрунтуванні своєї пропозиції Міністерство освіти, молоді та спорту.

Дотепер на іспиті досить було скласти прості речення або написати коротке повідомлення, яке часто було рекламою пошуку роботи. А тепер потрібно буде довести, що вони розуміють основну ідею простих текстів в письмовій та усній формі. Здобувачі повинні будуть розповісти "про загальновідомі факти" і їм потрібно буде показати, що вони навіть можуть написати короткий текст.

У той час як чимало українців хочуть легалізуватися в Чехії, в Україні є чеські поселення, де ще розмовляють чеською мовою.

Також повідомлялося, що Чехія готова приймати до 40 тисяч працівників з України на рік.

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