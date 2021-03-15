В ЄС можуть схвалити російську вакцину: хто поклав око на "Супутник V"

Країни Європейського Союзу все більше поглядають у бік російської вакцини "Супутник V"через проблеми з поставками вже визнаних препаратів проти COVID-19. Чиновник ЄС, який веде переговори з виробниками вакцин від імені ЄС, підтвердив, що така можливість розглядається.
Про це пише Reuters.
Для того щоб почати переговори з російським виробником, необхідні запити хоча б від чотирьох країн ЄС.
Чому ЄС зацікавився вакциною РФ
- Брюссель критикують за повільну вакцинацію 450 млн осіб у Євросоюзі.
- ЄС підписав угоди з шістьма західними виробниками вакцин і почав переговори ще з двома. Але збої у виробництві уповільнили його кампанію з вакцинації, і деякі держави-члени шукають свої шляхи вирішення.
- У Парижі лікарні майже переповнені.
- В Італії посилюють карантин.
- Німеччина заявляє про третю хвилю.
Хто поклав око на "Супутник V"
Італія розглядає можливість використання найбільшого в країні біореактора з виробництва вакцин на заводі ReiThera для виробництва "Супутник V". Якщо Рим погодиться на угоду з ReiThera, це буде найзначнішим схваленням для російської вакцини, яке затьмарить угоди, підписані Москвою з іншими країнами, такими як Бразилія, Аргентина та Індія.
Німеччина також висловила зацікавленість у виробництві "Супутника V" у разі, якщо вакцина буде схвалена в ЄС. Російський фонд прямих інвестицій заявив, що обговорює операції з виробництва вакцини з декількома країнами ЄС.
Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Єврокомісія дозволила країнам ЄС закуповувати "Супутник V". Відповідальність за наслідки після застосування російської вакцини цілком ляже на плечі місцевої влади.
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