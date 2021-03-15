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В ЄС можуть схвалити російську вакцину: хто поклав око на "Супутник V"

15 березня, 11:11

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У Європи намітилася криза з вакцинацією, і проблему можуть вирішити за допомогою Росії

Країни Європейського Союзу все більше поглядають у бік російської вакцини "Супутник V"через проблеми з поставками вже визнаних препаратів проти COVID-19. Чиновник ЄС, який веде переговори з виробниками вакцин від імені ЄС, підтвердив, що така можливість розглядається.

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Про це пише Reuters.

Для того щоб почати переговори з російським виробником, необхідні запити хоча б від чотирьох країн ЄС.


Чому ЄС зацікавився вакциною РФ

  • Брюссель критикують за повільну вакцинацію 450 млн осіб у Євросоюзі.
  • ЄС підписав угоди з шістьма західними виробниками вакцин і почав переговори ще з двома. Але збої у виробництві уповільнили його кампанію з вакцинації, і деякі держави-члени шукають свої шляхи вирішення.
  • У Парижі лікарні майже переповнені.
  • В Італії посилюють карантин.
  • Німеччина заявляє про третю хвилю.

Хто поклав око на "Супутник V"

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Італія розглядає можливість використання найбільшого в країні біореактора з виробництва вакцин на заводі ReiThera для виробництва "Супутник V". Якщо Рим погодиться на угоду з ReiThera, це буде найзначнішим схваленням для російської вакцини, яке затьмарить угоди, підписані Москвою з іншими країнами, такими як Бразилія, Аргентина та Індія.

Німеччина також висловила зацікавленість у виробництві "Супутника V" у разі, якщо вакцина буде схвалена в ЄС. Російський фонд прямих інвестицій заявив, що обговорює операції з виробництва вакцини з декількома країнами ЄС.

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно Єврокомісія дозволила країнам ЄС закуповувати "Супутник V". Відповідальність за наслідки після застосування російської вакцини цілком ляже на плечі місцевої влади.

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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ЄС вакцина Супутник V
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