Русский
$ 27,97
33,03
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

В ЄС назвали дату введення COVID-паспортів

28 березня, 17:12

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Вони будуть єдиними для всіх громадян єврозони

З 15 червня в Євросоюзі запровадять єдиний для всіх громадян єврозони сертифікат вакцинації від коронавірусної хвороби.

Реклама

Про це заявив єврокомісар Тьєррі Бретон, який відповідає за вакцинацію, в ефірі телеканалу LCI.

Як зазначив Бретон, сертифікат можна завантажити на смартфон або роздрукувати на папері.

"Він не буде обов'язковим, але авіакомпанії можуть його вимагати", – сказав чиновник.

На документі буде QR-код зі всіма потрібними відомостями про людину (прізвище, дата народження, номер паспорта, відомості про те, чи пройшов власник вакцинацію і яким препаратом, а також чи хворів він).

Реклама

За словами Бретона, європейські громадяни зможуть отримати документ у своїй країні, просто надіславши запит. Сертифікат буде узгоджений між державами – членами ЄС.

В тренді
Підкорити і сушу, і море: в Китаї контейнеровоз Evergreen заблокував шосе (фото)

Раніше ми повідомляли, що в Нью-Йорку ввели в обіг цифровий сертифікат, який буде використовуватися для офіційного підтвердження того, що людина вакцинувалася від ковіду.

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

сертифікат вакцинація вакцина паспорт коронавірус
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

ДТП автобуса з українцями в Польщі: копи почали розслідування (відео з місця аварії)
ДТП автобуса з українцями в Польщі: копи почали розслідування (відео з місця аварії)Євросоюз
Його видало тату: Україна допомогла Німеччині розкрити найманого вбивцю з ФСБ
Його видало тату: Україна допомогла Німеччині розкрити найманого вбивцю з ФСБЄвросоюз
AstraZeneca і тромбоз: вчені виявили зв'язок та як уникнути смертей
AstraZeneca і тромбоз: вчені виявили зв'язок та як уникнути смертейЄвросоюз
ЄС оголосив Путіну ультиматум через війну в Україні
ЄС оголосив Путіну ультиматум через війну в УкраїніЄвросоюз
Страсті по вакцині. Як
Страсті по вакцині. Як "Супутник V" розвалив кабмін СловаччиниЄвросоюз
Наслідки COVID-19 залишаються і через 5 місяців після виписки – дослідження
Наслідки COVID-19 залишаються і через 5 місяців після виписки – дослідженняІнші країни

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти