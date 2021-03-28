В ЄС назвали дату введення COVID-паспортів

З 15 червня в Євросоюзі запровадять єдиний для всіх громадян єврозони сертифікат вакцинації від коронавірусної хвороби.
Про це заявив єврокомісар Тьєррі Бретон, який відповідає за вакцинацію, в ефірі телеканалу LCI.
Як зазначив Бретон, сертифікат можна завантажити на смартфон або роздрукувати на папері.
"Він не буде обов'язковим, але авіакомпанії можуть його вимагати", – сказав чиновник.
На документі буде QR-код зі всіма потрібними відомостями про людину (прізвище, дата народження, номер паспорта, відомості про те, чи пройшов власник вакцинацію і яким препаратом, а також чи хворів він).
За словами Бретона, європейські громадяни зможуть отримати документ у своїй країні, просто надіславши запит. Сертифікат буде узгоджений між державами – членами ЄС.
Раніше ми повідомляли, що в Нью-Йорку ввели в обіг цифровий сертифікат, який буде використовуватися для офіційного підтвердження того, що людина вакцинувалася від ковіду.
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