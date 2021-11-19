В ЄС схвалили перші пігулки від COVID-19

Агентство ЄС з лікарських засобів (EMA) надало екстрений дозвіл на коронавірусний препарат "Молнупіравір" від американського фармацевтичного гіганта MSD.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Подробиці
Комітет EMA з лікарських засобів (CHMP) видав рекомендації щодо використання Lagevrio (також відомого як молнупіравір або MK 4482) для лікування COVID-19.
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"Ліки, які нині не зареєстровані в ЄС, можна використовувати для лікування дорослих, які не потребують додаткового кисню і мають підвищений ризик розвитку важкої форми коронавірусу", – йдеться у заяві.
- Таблетки слід вводити в курс лікування якнайшвидше після діагнозу COVID-19 і протягом 5 днів від початку симптомів.
- Ліки, що випускаються у вигляді капсул, слід приймати двічі на день протягом 5 днів.
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